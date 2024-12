Nicholas Hoult und seine Bryana geben ihr Red-Carpet-Debüt

Nach sieben gemeinsamen Jahren haben Nicholas Hoult (35) und Bryana Holly (31) endlich ihr Debüt auf dem roten Teppich gefeiert. Am Donnerstag, dem 12. Dezember, erschienen der Schauspieler und das Model zur Premiere von Nicholas' neuem Film "Nosferatu" im TCL Chinese Theatre in Hollywood. Während der Filmstar zärtlich seinen Arm um seine Partnerin gelegt hatte, legte diese ihm liebevoll ihre Hand auf seinen Bauch. Dabei strahlten die Turteltauben glücklich in die Linse und schienen den gemeinsamen Auftritt zu genießen.

Knapp einen Monat zuvor hatte Nicholas in einem Interview mit E! News erstmals angedeutet, dass er und Bryana verheiratet sein könnten. Er erzählte: "Nachdem wir 'Nosferatu' gesehen hatten, hatte ich die Abdrücke der Nägel meiner Frau in meiner Hand. Ich dachte nur: 'Oh mein Gott, das war spannend.'" Wenig später wurde er mit einem auffälligen Schmuckstück an seinem Ringfinger gesichtet, was die Gerüchte um eine heimliche Hochzeit weiter anheizte.

Seit Beginn ihrer Beziehung im Jahr 2017 halten die beiden ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und zeigen sich selten gemeinsam bei Events. Das glückliche Paar hat zwei Kids: Sohn Joaquin, der 2018 das Licht der Welt erblickte, und ein weiteres Kind, das 2022 geboren wurde. Vor seiner Partnerschaft mit Bryana war Nicholas vier Jahre lang mit Jennifer Lawrence (34) liiert.

Nicolas Hoult, Schauspieler

Schauspieler Nicholas Hoult und Model Bryana Holly

