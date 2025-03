Nicholas Hoult und seine Frau strahlen bei NBA-Spiel in L.A.

Nicholas Hoult (35) und seine Frau Bryana Holly (31) zogen bei einem Basketballspiel der Los Angeles Lakers gegen die Minnesota Timberwolves alle Blicke auf sich. Das Paar nahm am Donnerstag am Spielfeldrand in der Crypto.com Arena Platz und genoss das Spiel sichtlich. Der Schauspieler und das Model wirkten verliebt wie eh und je und tauschten zärtliche Gesten aus, während sie Händchen hielten. Nicholas trug eine schwarze Jacke und eine Baseballkappe, während Bryana mit einer Oversized-Denim-Jacke und schwarzen Stiefeln lässigen Glamour versprühte.

Die beiden waren jedoch nicht die einzigen prominenten Gesichter unter den Zuschauern an diesem Abend. Auch Timothée Chalamet war laut Daily Mail vor Ort und zog in einer schwarzen Lederjacke die Blicke auf sich. Ben Affleck (52) unterstützte die Lakers mit seinem Sohn Samuel, während Joey King (25) Selfies mit dem TV-Produzenten Doug Wald schoss. Neben ihnen waren auch Mindy Kaling (45), Adam DeVine (41) und weitere Stars aus Hollywood präsent, die den Abend gemeinsam genossen. Besonders Timothée wirkte äußerst gesellig und wurde im Gespräch mit Netflix-CEO Ted Sarandos (60) gesehen. Das Basketballspiel bot den Stars eine perfekte Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre mitzufeiern.

Nicholas, der kürzlich in dem Horrorfilm-Remake "Nosferatu" zu sehen war, erlebt auch beruflich spannende Zeiten. Der Dreh zu dem Film brachte jedoch unerwartete Herausforderungen mit sich. Wie er einem Moderator erzählte, mussten er und seine Kollegin Lily-Rose Depp (25) mit mehr als 5.000 echten Ratten am Set arbeiten. "Die meisten waren echt", erklärte er in der "The Capital Evening Show". Lily-Rose zeigte sich beeindruckt, dass Nicholas und andere Schauspieler wie Bill Skarsgård Szenen mit den Tieren bewältigten.

ActionPress / ZUMA / Zuma Press Nicholas Hoult und Bryana Holly, Februar 2025

Getty Images Bryana Holly und Nicholas Hoult, Dezember 2024

