"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar muss ins Krankenhaus

In einer neuen Folge von Hochzeit auf den ersten Blick wird es dramatisch, denn bevor es in die Flitterwochen gehen kann, landen Emma und Christian im Krankenhaus. Als frisch Vermählte geht es für die beiden eigentlich auf Hochzeitsreise nach Sri Lanka. Schon am Morgen hat Emma Kopfschmerzen. Zunächst glaubt sie noch, es sei eine Nebenwirkung des Hochzeitsstresses. Zudem leidet sie an Flugangst. Doch am Flughafen geht es ihr dann immer schlechter. Noch vor dem Abflug fahren die beiden zum Arzt, und auf einmal steht die ganze Reise auf der Kippe, denn es muss entschieden werden, ob Emma flugtauglich ist. Die Mediziner verabreichen ihr Entzündungshemmer, aber sie bekommt Fieber. Es besteht der Verdacht, Emma leide an einer Stirnhöhlenentzündung. Nach einem kurzen Besuch beim HNO-Arzt bleiben nur noch eine Klinik und das Röntgengerät.

Es sieht fast so aus, als würde das frisch gebackene Ehepaar die Flitterwochen absagen müssen. Zumindest können sie am selben Tag nicht los, die Flüge werden auf den nächsten Tag verschoben. Gatte Christian macht sich ebenfalls Sorgen und versucht, seiner Frau eine große Stütze zu sein. Letztendlich geben die Ärzte aber Entwarnung und Emma darf fliegen. Die erste Beziehungsprobe haben die beiden überstanden. "Wir waren ja dann am Tag bei mehreren Ärzten und haben da echt viele Stunden verbracht. Es war eine Extremsituation, und das hat uns aber zusammengeschweißt. Es war dann auch irgendwie schön, so komisch wie sich das anhört, aber es war dann irgendwie schön, mit ihm dort zu sein und zu wissen, wie geht er dann mit mir um, wie gehe ich mit ihm in so einer Situation um", meint Emma.

Sowohl Christian als auch Emma rechneten nach ihrer Hochzeit mit allem, aber nicht damit, gleich mehrere Ärzte aufsuchen zu müssen. Gegenüber Promiflash erklärte Christian: "Am Tag der Hochzeit hat wohl noch keiner von uns damit gerechnet, wie der nächste Tag werden wird. Dass wir dann sogar noch in die Notaufnahme fahren werden, erst recht nicht." Die gemeinsame Erfahrung wird die beiden in ihrer Beziehung sicher ein ganzes Stück weitergebracht haben. Einige Gemeinsamkeiten haben sie schon – das sichert der Matching-Prozess der Show zu. So leben sowohl Emma als auch Christian fleischlos, sie mögen beide Sport und lernen beide das Klavierspiel. Außerdem verbindet sie der große Wunsch nach Nachwuchs.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

Joyn / Christoph Assmann Christian, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2024

Joyn / Christoph Assmann Sandra Köhldorfer, Beate Quinn und Markus Ernst, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten

