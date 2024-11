Sie sind "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match Nummer drei

Aktuell läuft die elfte Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. Woche für Woche werden dabei potenzielle Matches von den Experten Sandra Köhldorfer (43), Markus Ernst und Beate Quinn bekannt gegeben. Nun steht das nächste Duo des Sozialexperiments fest: Es sind Christian und Emma. Laut den Matching-Experten haben sie ideale Voraussetzungen für eine glückliche Zukunft zu zweit. "[Emma] ist eine sehr junge Bewerberin, aber das Besondere bei ihr: Sie hat schon länger einen ganz starken Kinderwunsch", erklärt der TV-Psychologe, woraufhin die Sexualtherapeutin zustimmt: "Bei ihr ist der Kinderwunsch extrem und diese Aussage habe ich in diesem Jahr eigentlich nur bei einem Single gehört: bei Christian."

Somit sind Christian und Emma bei der diesjährigen Staffel dabei – und werden sich im besten Fall das Jawort geben. Die frohe Botschaft bekommt die 25-jährige Emma höchstpersönlich von Markus übermittelt. "Mein Leben wird sich ziemlich verändern – man heiratet halt einen fremden Mann. Man geht diesen Prozess die ganze Zeit, aber dass man jetzt wirklich dabei ist... Ich finde es unglaublich, dass man jetzt doch gewählt worden ist und mit dem Match zusammenpasst", freut sich die Ehefrau in spe. Christian ist ebenfalls total geflasht, als Beate ihm die Nachricht über sein gefundenes Match überbringt: "So richtig realisieren kann ich das jetzt [noch] nicht, [aber] man hat sich die ganzen Wochen schon Gedanken gemacht und sich damit auseinandergesetzt."

Die beiden sind allerdings nicht das einzige Match, das in der zweiten "Hochzeit auf den ersten Blick"-Folge bekannt gegeben wird. Laut den Experten passen zwei weitere Kandidaten ebenfalls ideal zueinander: nämlich Jenny und Martin. "In der Analyse wurde sehr deutlich, dass [Jenny] sehr wenig Zärtlichkeit und Verlässlichkeit in der Kindheit erfahren hat. Sie musste schnell erwachsen werden und für sie wünsche ich mir einen Mann, der auch Gefühle zeigen kann", erklärt Beate im Gespräch mit Markus und Sandra. Ob die beiden tatsächlich vor den Traualtar treten werden, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

SAT.1 / Christoph Assmann Die "Hochzeit auf den ersten Blick"-Experten Dr. Sandra Köhldorfer, Markus Ernst und Beate Quinn

Joyn / Christoph Assmann Jenny, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

