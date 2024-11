Krasser Abnehmerfolg: Serkan Yavuz zeigt stolz seine Muskeln

Serkan Yavuz (31) fühlt sich gut in seinem Körper – und das zeigt er auch! Auf Instagram teilt der Reality-Star jetzt eine Bilderreihe von sich. Auf dem ersten Foto flext er seine Muskeln und wirkt in Topform. In den folgenden Bildern ist das nicht der Fall. Wie der zweifache Vater preisgibt, liegen zwischen den Fotos ganze drei Monate! "Ich war müde, ausgelaugt und antriebslos und dazu oft schlecht gelaunt. Aber am meisten hat mich belastet, dass ich nicht der Vater war, den meine Töchter verdienen", erinnert er sich. Statt aktiv zu sein, habe er viel Zeit mit seiner Tochter Nova auf der Couch verbracht. Sein kleiner Sprössling war es auch, der ihm am Ende "einen liebevollen Tritt in den Hintern" gegeben hat. Die Zweijährige hatte nämlich irgendwann keine Lust mehr, immer nur rumzuhocken.

Nova zog ihren Papa in ihre Spielecke. "In diesem Moment habe ich eine Entscheidung getroffen: Jetzt ändere ich etwas! Ich will ein Vater sein, der voller Energie steckt – nicht nur an zwei von sieben Tagen, sondern jeden Tag", erzählt der The 50-Kandidat weiter. Dank Nova wollte er etwas an seinem Alltag ändern – und hat das offensichtlich auch geschafft. "Heute fühle ich mich wieder fit, stark und voller Elan. Mein Alltag hat sich komplett verändert, und dafür danke ich meiner kleinen Prinzessin von ganzem Herzen", schwärmt er rührend. Diese krasse Transformation kommt auch bei seinen Followern richtig gut an. "Starke Leistung", "Respekt" und "Wahnsinn! Du siehst toll aus", meinen sie in den Kommentaren.

Die kleine Nova hält ihren Papa und seine Partnerin Samira (30) immer mal wieder auf Trab – wenn auch nicht immer im positiven Sinne. Im vergangenen Monat war die vierköpfige Familie im Urlaub und wollte eigentlich ganz in Ruhe etwas Sonne tanken. Doch dann der Schock: Nova bekam über Nacht heftige Fieberschübe. Die Mutter der Kleinen berichtete über ihren eigenen Social-Media-Account, dass sie sogar ins Krankenhaus fahren mussten. "Kann es manchmal selbst nicht fassen. Nova hat einen bakteriellen Infekt. Waren kurz davor, morgen heimzufliegen", schrieb sie damals in ihrer Story.

Instagram / serkan_ yavuz Serkan Yavuz, August 2024

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

