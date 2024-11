Laura Maria Rypa erinnert sich an schwierige Zeiten als Mama

Anlässlich des Welt-Frühgeborenen-Tags am 17. November hat Laura Maria Rypa (28) bewegende Worte geteilt. Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin ein emotionales Video, in dem sie ihren schlafenden Söhnen über den Rücken streicht. Dabei spricht Laura über die Herausforderungen und Ängste, die sie und ihr Verlobter Pietro Lombardi aufgrund der Frühgeburten ihrer Kinder durchlebt haben, und darüber, wie dankbar sie für ihre kleinen Kämpfer sind. "Ihr seid in unser Leben getreten, als wir es am wenigsten erwartet haben... Zu früh, zu zerbrechlich, und doch mit einer unglaublichen Stärke. […] Danke, dass ihr uns gezeigt habt, wie groß kleine Wunder sein können. Wir lieben euch mehr als alles auf der Welt."

Weiter schwärmt Laura Maria über die Stärke ihrer zwei Racker: "Ich erinnere mich an die vielen Ängste, die schlaflosen Nächte und all die Momente, in denen wir uns einfach nur gewünscht haben, dass ihr gesund werdet. Und jetzt, wenn ich euch anschaue, sehe ich Kämpfer. Kleine, tapfere Kämpfer, die uns mit jedem Lächeln daran erinnern, wie kostbar das Leben ist." Da ihr erster Sohn Leano sechs Wochen zu früh auf die Welt kam, musste die Neu-Mama damals sogar zwei Wochen mit ihrem Baby im Krankenhaus ausharren.

Hinter der kleinen Familie liegen harte Wochen: Nach einem Streit zwischen dem Paar kam es zu einem Polizeieinsatz und Laura wurde anschließend mit ihrem Baby ins Krankenhaus eingeliefert. Den Streit haben die beiden mittlerweile beigelegt und schwärmen seither im Netz beinahe täglich von ihrem Familienleben. So machte Pietro der 28-Jährigen jüngst eine romantische Liebeserklärung im Netz und betonte: "Am Ende zählt die Familie und ist das Wertvollste im Leben. Ja, es gibt turbulente Phasen im Leben, doch wir halten zusammen und lassen uns niemals los. Was wir haben, ist etwas Besonderes."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Sohn Leano

Anzeige Anzeige

Panama Pictures / ActionPress Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi im Juni 2023

Anzeige Anzeige