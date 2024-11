LeBron James spricht offen über das Ende seiner Karriere

Basketball-Superstar LeBron James (39) hat öffentlich über das Ende seiner Karriere gesprochen und damit Fans weltweit überrascht. Der Spieler der Los Angeles Lakers äußerte sich nach einem Spiel gegenüber Reportern und deutete an, dass seine Tage auf dem Basketballfeld gezählt sein könnten. "Ich werde nicht mehr so lange spielen, um ganz ehrlich zu sein", sagte er laut einem Bericht von Bleacher Report. Obwohl er keine genauen Angaben machte, wann er aufhören wird, sorgt diese Ankündigung natürlich für viele Spekulationen.

Auf die Frage nach seiner Zukunft erklärte LeBron: "Ich weiß nicht, wie viele Jahre das sind. Ob es ein Jahr oder zwei Jahre sind, was auch immer der Fall sein mag." Er betonte, dass er nicht bis über seine Leistungsgrenze hinaus weiterspielen werde: "Ich werde nicht der Typ sein, der das Spiel nicht respektiert, weil ich einfach nur auf dem Feld stehen wollte." Diese Worte zeigen, dass James sich intensiv mit dem Gedanken an seinen Abschied vom Basketball beschäftigt.

LeBron James gilt als einer der größten Basketballspieler aller Zeiten und hat die NBA in den letzten Jahrzehnten maßgeblich geprägt. Seine Karriere startete er direkt nach der High School in der NBA und wurde schnell zum Superstar. 2022 wurde er von der New York Times auf Platz zwei der besten NBA-Spieler aller Zeiten gewählt, nur übertroffen von der Legende Michael Jordan (61). Neben seiner sportlichen Karriere ist LeBron Vater von drei Kindern und verheiratet mit seiner Highschool-Liebe Savannah James. Besonders sein ältester Sohn Bronny James erregt Aufmerksamkeit, da er selbst eine vielversprechende Basketballkarriere anstrebt. Erst kürzlich standen sie als erstes Vater-Sohn-Duo gemeinsam auf dem Feld für die Los Angeles Lakers.

Getty Images LeBron James im Mai 2023

Getty Images Bronny und LeBron James während eines Los-Angeles-Lakers-Spiels, Oktober 2024

