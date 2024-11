Pamela Anderson strahlt ohne Make-up bei Governors Awards

Baywatch-Star Pamela Anderson (57) setzt auf Natürlichkeit! Die Schauspielerin rührt gerade die Werbetrommel für ihren neuen Film "The Last Showgirl" und stattet aus diesem Grund den Governors Awards einen Besuch ab. Auf dem Red Carpet zeigt sie sich komplett ohne Make-up – aber dafür mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Zu dem feierlichen Anlass trägt das einstige Pin-up-Girl ein lockeres schwarzes Kleid, das seinen Körper von Kopf bis Fuß bedeckt. Pamelas Haare sind zu einem einfachen Zopf zusammengebunden und ein paar lose Strähnen umrahmen ihr Gesicht.

Die Governors Awards werden von der gleichen Organisation ausgerichtet wie die Oscars und sind damit ein wichtiger Termin für alle Schauspieler, die sich Hoffnungen auf einen Goldjungen machen. Auch Pamela steht wegen ihrer Leistung in "The Last Showgirl" hoch im Kurs. In dem Drama von Gia Coppola spielt die Blondine eine Tänzerin, die ihre besten Jahre hinter sich hat und sich nach 30 Jahren im Business neu orientieren muss. In Deutschland wird der Streifen laut People im März 2025 in die Kinos kommen.

Nachdem Pamela jahrelang als Sexsymbol in den Schlagzeilen gestanden hat, entschied sie sich 2020, Hollywood den Rücken zu kehren und ein ruhiges Leben in Kanada zu führen. Gegenüber Women's Wear Daily berichtete sie vor wenigen Tagen, wie sich das für sie anfühlte: "Es war wie eine Heimkehr, um wirklich auf mein Leben zu schauen und mich daran zu erinnern, wer ich bin – nicht, was andere mir sagen, wer ich sei."

Getty Images Schauspielerin Pamela Anderson mit Regisseurin Gia Coppola

Getty Images Pamela Anderson bei einer Vorführung von "The Last Show Girl" im November 2024

