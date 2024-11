Deshalb kehrte Pamela Anderson Hollywood den Rücken zu

Pamela Anderson (57) hat Hollywood den Rücken zugekehrt und ist zurück nach Kanada gezogen, um sich selbst wiederzufinden. Die 57-jährige "Baywatch"-Schauspielerin entschied sich im Jahr 2020 für einen Neuanfang auf Vancouver Island in British Columbia. "Es war wie eine Heimkehr, um wirklich auf mein Leben zu schauen und mich daran zu erinnern, wer ich bin – nicht, was andere mir sagen, wer ich sei", sagte Pamela dem Women's Wear Daily. Sie wollte nicht länger von ihrer Vergangenheit definiert werden, sondern durch das, was sie selbst tut.

In einem offenen Gespräch gab Pamela zu, dass sie sich in einer schwierigen Lebensphase befand, als sie den Entschluss fasste, nach Kanada zurückzukehren. "Ich war in keiner guten Verfassung, als ich zurückkam", erzählte sie in einem Interview mit Better Homes & Gardens. "Ich fühlte mich sehr traurig und einsam. [...] Ich hatte das Gefühl, dass mein ganzes Leben ein einziges Durcheinander aus Fehlern war." Die Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann Tommy Lee (62) die Söhne Brandon und Dylan hat, fühlte sich von ihrem Image entfernt und wollte sich neu orientieren. Die Zeit in ihrer Heimat half ihr, über sich nachzudenken und neue Wege zu einzuschlagen.

Seit ihrer Rückkehr hat Pamela sich auf persönliche Projekte und ihr Wohlbefinden konzentriert. Sie widmete sich der Renovierung eines Hauses, dass sie ihren Eltern überlassen möchte – zudem entdeckte sie ihre Liebe zum Backen und schrieb ihre Memoiren "Love, Pamela", die 2023 veröffentlicht wurden. Außerdem engagierte sie sich als Mitinhaberin der veganen Hautpflegemarke Sonsie und brachte kürzlich einen Hautreiniger heraus, inspiriert von ihrem eigenen botanischen Projekt. "Ich habe mich im Rosengarten neu entdeckt", erzählte sie über diese Zeit der Selbstfindung. Neben ihren Projekten genießt sie die Zeit mit ihrer Familie und findet in der Natur Kanadas neue Energie und Ausgeglichenheit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan Lee Jagger, Brandon Thomas Lee und Pamela Anderson bei der Fashion Week in Kopenhagen, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Pamela Anderson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige