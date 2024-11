Pietro Lombardi stellt klar: Sein DSDS-Aus war kein Rauswurf

Kurz vor dem DSDS-Staffelfinale verkündete Pietro Lombardi (32) offiziell, dass es für ihn die letzte Sendung als Jurymitglied sein wird. Um sein Ende bei der Castingshow wird seitdem eine Menge spekuliert – viele vermuteten, er könnte wegen der vielen Negativ-Schlagzeilen in den vergangenen Wochen rausgeworfen worden sein. Nun äußert sich der Sänger zu diesen Gerüchten. In seiner Instagram-Story stellt er klar: "Ich wurde nicht rausgeschmissen, das ist eine absolute Lüge."

An seinem letzten Tag seien die Sender-Chefs noch einmal persönlich auf ihn zugekommen. "Sie haben mir ganz klar gesagt: 'Du bist nicht rausgeschmissen worden.' Wenn es denn so wäre, dann hätten sie mich schon vorher zensiert. Es gibt auch gar keinen Grund, mich rauszuschmeißen", erklärt der 32-Jährige und fügt hinzu: "Die haben mir ganz klar gesagt, dass sie sich Gedanken machen müssen über eine neue Staffel, auch über eine Jury, und vielleicht bin ich auch dabei – keine Ahnung." Auch wenn der dreifache Papa "DSDS" liebe, sei das Ganze für ihn "kein Weltuntergang". Wenn sie sich doch wieder für ihn entscheiden würden, wäre er aber sofort wieder am Start.

Deutlich optimistischere Töne als noch vor wenigen Tagen. Bei der Verkündung seines "DSDS"-Aus wirkte der "Phänomenal"-Interpret sehr geknickt und auch zwischen ihm und seinem Juror-Chef Dieter Bohlen (70) wirkte die Stimmung während der Finalshow angespannt. Die kleinen Sticheleien seien aber nur als Scherz gemeint gewesen. "Zwischen mir und Dieter ist alles gut. Uns verbindet viel mehr als nur der Jury-Job", stellt er klar und fügt hinzu, dass er wisse, dass Dieter ihn niemals ersetzen würde – "jedenfalls nicht von alleine".

Anzeige Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi bei DSDS 2023

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS 2023

Anzeige Anzeige