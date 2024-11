Prinz Harry genießt Soloauftritt bei Footballspiel in Kanada

Prinz Harry (40) ist wieder allein unterwegs! Der jüngste Sohn von König Charles (76) besuchte am Sonntag die Meisterschaft der Canadian Football League in Vancouver. Vor Ort posierte der Royal strahlend für die Kameras und zeigte sich begeistert von dem Sportevent. Vor dem Anpfiff sprach der Rotschopf noch mit dem Sender TSN und rührte die Werbetrommel für seine Invictus-Games. Genau wie sein Bruder Prinz William (42) hat Harry viele Jahre Rugby gespielt, was dem Canadian Football in vielen Dingen ähnelt. Auf die Frage, welche Position ihm am liebsten wäre, hatte der Familienvater daher sofort eine Antwort: "Ich denke, Quarterback ist eine coole Position."

Im Stadion in Vancouver tauchte Harry ohne seine Ehefrau Herzogin Meghan (43) auf. In den vergangenen Monaten sah man den Enkel von Queen Elizabeth (✝96) und die Suits-Darstellerin meist getrennt. "Es scheint sich das Muster herauszubilden, [...] dass er auf eigene Faust loszieht und etwas unternimmt", stellte Royal-Experte Hugo Vickers im Interview mit The Sun fest. Allerdings vermutete er, dass dies eher eine strategische Entscheidung des gebürtigen Briten sei und nicht auf eine Beziehungskrise hindeute: "Er möchte sich tatsächlich mehr als der alte Harry etablieren."

Wenige Tage zuvor zeigte sich Meghan allein bei einem Event zu Ehren ihrer Friseurin Kadi Lee. Die Beauty-Expertin ist seit dem Umzug der Schauspielerin von London nach Kalifornien eine ihrer engsten Freundinnen. Am Freitag feierten sie den Launch von Kadis neuer Haarpflegelinie. Strahlend posierten die beiden Damen mit dem Haarstylisten Serge Normant für die Fotografen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2017

Getty Images Herzogin Meghan, Kadi Lee und Serge Normant, November 2024

