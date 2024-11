So war Jake Pauls Fight gegen die Boxlegende Mike Tyson

Vergangenen Freitag traf Jake Paul (27) im Boxring auf Mike Tyson (58). Der YouTuber ist erst seit einigen Jahren als Profisportler unterwegs, wollte es aber zu Beginn des Jahres wissen, als er den mehrfachen Weltmeister herausforderte. Es sollte eines der größten sportlichen Spektakel des Jahres werden. Die beiden Kämpfer zeigten sich schon vorab in Topform und hochmotiviert. "Ich bin bereit, ich will den Killer! Ich will Freitagnacht den härtesten Kampf, der möglich ist", betonte Jake laut TMZ gegenüber der Presse. Doch schließlich endeten die drei Runden im Ring anders, als wohl von vielen erwartet...

