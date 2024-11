Mike Tyson ist für den Mega-Boxkampf gegen Jake Paul bereit

Bald ist es so weit: Mike Tyson (58) und Jake Paul (27) steigen gegeneinander in den Ring. Seit Monaten wird das Aufeinandertreffen des Boxchampions und des YouTubers von Sportfans auf der ganzen Welt sehnlichst erwartet. Kurz vor dem Kampf müssen beide Sportler noch einmal auf die Waage steigen, um die endgültige Gewichtsklasse des Wettkampfes festzustellen. Wie TMZ berichtet, haben Kritiker keinen Grund, Mike zu bemängeln. Obwohl der 58-Jährige seit vier Jahren nicht im Ring stand, scheint er in kompletter Topform zu sein. Wie das Magazin klarstellt, wird der Kampf in der Schwergewichtsklasse ausgetragen.

Obwohl Mike Tyson so aussieht, als wäre er perfekt für den anstehenden Kampf vorbereitet, wirkte er bei der letzten Pressekonferenz vor dem Duell etwas neben sich. Eine Journalistin fragte ihn, was passiert, falls er gegen Jake verlieren sollte. Diese Frage traf bei Mike wohl einen Nerv, denn wutentbrannt fiel er ihr ins Wort. "Ich werde nicht verlieren, hast du mich verstanden?", feuerte er. Jake zeigte sich da schon viel entspannter. "Ich bin bereit, ich will den Killer! Ich will Freitagnacht den härtesten Kampf, der möglich ist", teilte er seine Erwartungen an Mike mit.

Immer wieder wurde im Laufe der vergangenen Monate infrage gestellt, ob Mike den Kampf gegen Jake überhaupt ernst nimmt – und ob er gesundheitlich dazu bereit wäre, in den Ring zu steigen. Denn eigentlich war der Boxkampf schon für den Sommer dieses Jahres angesetzt. Doch damals hatte der mehrfache Boxchampion ein Magengeschwür und erlebte deswegen während eines Fluges einen medizinischen Notfall, bei dem er Blut spuckte. Daraufhin wurde das Duell verschoben.

Getty Images Mike Tyson, Boxprofi

Getty Images Jake Paul, Boxer und YouTuber

