Taylor Swift und Gracie Abrams überraschen Fans mit Auftritt

Taylor Swift (34) und Gracie Abrams (25) können einfach nicht ohne einander! Am vergangenen Samstag teilte die erfolgreiche Sängerin am dritten Abend ihrer "The Eras Tour" in Toronto die gewaltige Bühne mit ihrer guten Freundin und Kollegin. Dort präsentierte das talentierte Duo ein überraschendes Mashup aus Taylors Song "Out of the Woods" und ihrer früheren Zusammenarbeit "Us", welcher auf Gracies Album "The Secret of Us" zu finden ist. Laut einem derzeit auf X kursierenden Video gaben die beiden Stars die Komposition gemeinsam zum Besten, während Taylor das Stück zusätzlich mit ihrer Akustikgitarre begleitete.

Nicht nur die zahlreichen Fans freuten sich dem ohrenbetäubenden Jubel zufolge über den prominenten Überraschungsgast. Auch Taylor und Gracie waren sichtlich glücklich. Nach ihrer Performance fielen sich die zwei Musikerinnen freudestrahlend um den Hals und verweilten einige Sekunden! Gracie verbeugte sich danach demonstrativ vor der "Love Story"-Interpretin. Bereits in der Vergangenheit hatten die zwei das Vergnügen, miteinander aufzutreten. So standen sie vor einigen Monaten ebenfalls bei Taylors Tour im Londoner Wembley-Stadion zusammen auf der Bühne und sangen schon da ihren Hit "Us".

Seit rund 20 Monaten spielt Taylor inzwischen ihre weitgehend ausverkaufte Tour auf der ganzen Welt. Im März 2023 startete die Künstlerin mit einer Show in Arizona und beenden wird sie die Tournee voraussichtlich am achten Dezember dieses Jahres in Vancouver. Nach dieser ausgiebigen Reihe an Konzerten soll sie sich neuen Berichten zufolge erst mal eine wohlverdiente Pause von der Arbeit gönnen. Ein Insider verriet diesbezüglich gegenüber Us Weekly: "Sie freut sich darauf, eine Pause zu machen und sich zu entspannen. Sie ist erschöpft."

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift in Sydney, November 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige Anzeige