Taylor Swift legt nach Eras-Tour eine Entspannungspause ein

Wohl kaum eine Künstlerin ist so ein Arbeitstier wie Taylor Swift (34). Im März 2023 startete die Sängerin mit ihrer "The Eras"-Tour und wird noch bis zum achten Dezember auf der Bühne stehen. Fast zwei Jahre auf Tour – nach dieser langen Zeit braucht wohl selbst die "Love Story"-Interpretin mal eine Pause. Genau das bestätigt nun auch ein Insider gegenüber Us Weekly: "Sie freut sich darauf, eine Pause zu machen und sich zu entspannen. Sie ist erschöpft."

Eine Erholung, die ihr wohl jeder Fan von ganzem Herzen gönnen wird. Was danach die nächsten Schritte in ihrer Karriere sein werden, möchte das Country-Girl erst im Anschluss entscheiden. Ideen seien unter anderem wohl ein Modeprojekt oder auch ein Buch. "Sie versucht sicherzustellen, dass sie zuerst Freizeit hat und hat noch keine endgültigen Entscheidungen über irgendetwas getroffen", verrät die Quelle. Taylor würde die Zeit erst einmal nutzen, um sich voll und ganz auf ihr Privatleben zu konzentrieren – inklusive ihres Freundes Travis Kelce (35). Gerüchten zufolge sollen die beiden bereits über einen nächsten Schritt in ihrer Beziehung nachdenken. Das würde anscheinend auch ganz gut in die Lebensplanung der 34-Jährigen passen: "Beide sehen die Ehe als etwas, das sie lieber früher als später haben möchten und beide wollen Kinder."

Nicht nur die Swifties, auch die Promi-Kollegen von Taylor und Travis sind große Befürworter des Pärchens. So äußerte sogar schon Stevie Nicks (76), die Frontsängerin von Fleetwood Mac, den Wunsch, dass die Beauty und der Football-Star vor den Traualtar treten. "Ich hoffe, sie verlieben sich noch tiefer ineinander und reiten gemeinsam in den Sonnenuntergang", schwärmte sie begeistert im Gespräch mit Rolling Stone.

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour" in London, August 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce im Januar 2024

Anzeige Anzeige