Vorwürfe: Droht Walentina Doronina ihrem Ex Kevin Saszik?

Nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Verlobten Can Kaplan war Walentina Doronina (24) mit Kevin Saszik liiert. Kurz vor ihrem Kampf bei Fame Fighting am vergangenen Wochenende trennte sich die Reality-TV-Bekanntheit jedoch von dem Boxer. Offenbar scheint die Trennung alles andere als harmonisch abzulaufen, denn nun erhebt Kevin schwere Vorwürfe gegen seine Verflossene. "Ich habe in sämtlichen sozialen Beziehungen und Freundschaften immer ein respektvolles, positives Verhältnis angestrebt. Das habe ich in den letzten Tagen auch weiterhin probiert, indem ich mich auch nach der Trennung [...] stets vorbildlich verhalten habe", schreibt er in einem Instagram-Statement und fügt hinzu: "Leider genügt das offenbar nicht und mir wurde explizit damit gedroht, dass rufschädigende Informationen und somit Falschinformationen über mich in der Öffentlichkeit verbreitet werden würden."

Kevin spielt auch auf Walentinas vorherige Beziehung mit Can an, die in einem Rosenkrieg samt Gewaltvorwürfen endete: "Diese Bedrohung sehe ich auch als sehr konkret an, da mir derartige Dinge auch schon aus ihren vergangenen Beziehungen zugetragen wurden." Womit die Germany Shore-Bekanntheit ihrem Ex gedroht haben soll, erzählt Kevin allerdings nicht: "Es wird mir unterstellt, etwas getan zu haben, was schlichtweg nicht der Wahrheit entspricht. Ich weise diese Anschuldigungen entschieden zurück."

Kevin wolle sich "weder bedrohen noch erpressen lassen", zumal er sich auch keiner Schuld bewusst ist: "Ich bin im Profisport tätig, ein ehrlicher Mensch und war meiner Partnerin gegenüber immer äußerst fair. Das, was hier gerade versucht wird, ist Rufmord." Er würde sich wünschen, seiner Ex wieder "auf Augenhöhe" zu begegnen. Walentina äußert sich zu Kevins Vorwürfen noch nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / kevinsaszik Kevin Saszik

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Kevin Saszik

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige