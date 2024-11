Diesen wichtigen Preis gewinnt Angelina Jolie dank "Maria"

Grund zur Freude für Angelina Jolie (49)! Die Schauspielerin begeistert in der Hauptrolle der Filmbiografie "Maria". Ihre herausragende Leistung wird von Kritikern gelobt. Gestern wurde auf der Website der Palm Springs International Film Awards bekannt gegeben, dass Angelina die Gewinnerin des Desert Palm Achievement Awards als beste Schauspielerin ist. Der Preis wird ihr am 3. Januar 2025 im Palm Springs Convention Center verliehen.

Die Entscheidung begründete Nachhattar Singh Chandi, der Vorsitzende des Festivals, so: "Maria zeigt die ikonische Angelina Jolie in der Rolle ihres Lebens." Angelinas außergewöhnliche Darstellung der weltberühmten Opernlegende Maria Callas (✝53) fängt das Herz und die Komplexität einer Künstlerin ein, deren Leben ebenso fesselnd war wie ihre Musik. "Zu Ehren ihrer faszinierenden Verwandlung in diese bahnbrechende und zugleich tragische Figur freuen wir uns sehr, Angelina Jolie mit dem Desert Palm Achievement Award auszuzeichnen", fügte der Vorsitzende hinzu.

Neben Angelina werden unter anderem Adrien Brody (51) als bester männlicher Schauspieler und Nicole Kidman (57) mit dem International Star Award ausgezeichnet. Laut Fans und Kritikern hat Angelina auch Chancen auf eine Oscar-Nominierung. Bereits 2000 wurde sie für ihre Leistung als beste Nebendarstellerin in "Girl, Interrupted" mit einem Oscar belohnt. Ab dem 27. November kann man die "Maleficent"-Darstellerin als Maria in den deutschen Kinos bewundern. Pablo Larraíns "Maria" erscheint dann am 11. Dezember auf Netflix.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie beim London Film Festival 2024

