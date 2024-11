Oscar-Spekulationen: Angelina Jolie überzeugt in "Maria"

Angelina Jolie (49) wird im kommenden Netflix-Film "Maria" die legendäre Opernsängerin Maria Callas (✝53) verkörpern. Der Film erzählt die Geschichte der Operndiva, die in den 1970er Jahren ihre letzten Tage in Paris verbringt und dabei auf ihr bewegtes Leben zurückblickt. Bei einer Veranstaltung im Rahmen des AFI Festivals äußerte sich der renommierte Regisseur Barry Jenkins begeistert über Angelinas Leistung und verglich sie mit Denzel Washingtons (69) legendärer Darstellung des Malcolm X, wie Mail Online berichtete. "Die Performance ist so beeindruckend, Sie sind Maria Callas in jeder Hinsicht", sagte Barry zu ihr. Seit der Veröffentlichung des Trailers im vergangenen Monat sorgt Angelinas Verkörperung für Oscar-Gerüchte, und die Erwartungen an ihre Performance sind hoch. Fans und Kritiker sind gleichermaßen gespannt auf ihre Interpretation der berühmten Sopranistin.

Barry, der für seinen Film "Moonlight" mit dem Oscar ausgezeichnet wurde, moderierte ein Gespräch mit Angelina und dem chilenischen Regisseur Pablo Larraín, der bei "Maria" Regie führte. Dabei hob er hervor, mit welcher Hingabe Angelina die Rolle der Maria Callas verkörpere. "Sie spielen mit Ihrem ganzen Körper", lobte er Angelina. Die Begeisterung spiegelt sich auch in den sozialen Medien wider, wo Fans bereits eine Oscar-Auszeichnung für Angelina fordern.

Angelina Jolie, die bereits 2000 für "Durchgeknallt" mit einem Oscar ausgezeichnet wurde und 2009 für "Der fremde Sohn" erneut nominiert war, ist nicht nur auf der Leinwand erfolgreich. Neben ihrer Schauspielkarriere ist sie auch als Regisseurin und Produzentin tätig und setzt sich seit Jahren für humanitäre Zwecke ein. Ihre Arbeit als Sonderbotschafterin für das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen hat sie bereits in viele Krisengebiete geführt. Mit ihrer Darstellung von Maria Callas kehrt Angelina nun zu ihren schauspielerischen Wurzeln zurück und könnte einen weiteren Höhepunkt in ihrer beeindruckenden Laufbahn erreichen.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

