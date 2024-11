Ed Sheeran distanziert sich von altem Weihnachtsklassiker

Im Jahr 2014 beteiligte sich Sänger Ed Sheeran (33) an der Neuaufnahme des Weihnachtsklassikers "Do They Know It’s Christmas?". In dem Song wird hinterfragt, ob Menschen in Afrika überhaupt von Weihnachten wüssten, weshalb er für seine fälschliche Botschaft seit längerem in der Kritik steht. Auch der britische Popstar steht heutzutage nicht mehr hinter seinem damaligen Projekt, wie er nun in seiner Instagram-Story klarstellt. "Ein Jahrzehnt später hat sich mein Verständnis des Narratives [des Songs] geändert", distanziert sich der Songwriter von seinem damaligen Lied.

Außerdem macht der 33-Jährige deutlich, dass er damals gar nicht um Erlaubnis gefragt worden sei. Seine Stimme sei ungefragt für die neue Version von "Do They Know It’s Christmas?" genutzt worden. "Mein Einverständnis wurde nicht eingeholt", betont der "Shape Of You"-Interpret und fügt hinzu: "Wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich die Verwendung meines Gesangs respektvoll abgelehnt." Ed möchte kein Teil mehr davon sein, gefährliche Stereotype über Afrika zu verbreiten und setzt sich inzwischen für einen "fortschrittlicheren Ansatz" ein.

Nicht nur Ed, sondern auch die Band One Direction beteiligte sich damals an der Neuaufnahme des Weihnachtsklassikers. Das war jedoch nicht die erste Zusammenarbeit zwischen dem britischen Popstar und den Bandmitgliedern Niall Horan (31), Harry Styles (30), Louis Tomlinson (32), Zayn Malik (31) und Liam Payne (✝31). Seit der Gründung der Boyband im Jahr 2010 stand der Rotschopf den fünf Musikern mit Rat und Tat zur Seite. Von 2011 bis 2015 schrieb Ed sogar zahlreiche Hits für die Band. So auch das Lied "Moments", das als eines ihrer erfolgreichsten Stücke gilt.

Getty Images Ed Sheeran, Popsänger

Getty Images One Direction im Dezember 2014

