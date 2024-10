Ed Sheeran denkt an seine Verbindung zu One Direction zurück

Die Musikszene trauert um Liam Payne (✝31), den ehemaligen Sänger der erfolgreichen Boyband One Direction. Der 31-Jährige verstarb am 16. Oktober 2024, was sowohl seine Fans als auch seine ehemaligen Bandkollegen tief trifft. Ed Sheeran (33), ein langjähriger Freund der Band, äußerte sich auf Instagram zu der tragischen Nachricht. "Ich bin sprachlos. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Lieben", schrieb der Sänger zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Liam. Ed Sheeran hat eine lange Geschichte mit der Band, deren Mitglieder neben Liam auch Harry Styles (30), Niall Horan (31), Louis Tomlinson (32) und Zayn Malik (31) sind.

Ed Sheeran war maßgeblich an dem Erfolg von One Direction beteiligt, indem er einige ihrer bekanntesten Songs schrieb, darunter "Moments". Diese Zusammenarbeit begann bereits mit dem Debütalbum der Band im Jahr 2011 und setzte sich bis zu ihrer Auszeit 2015 fort. Ed erinnerte sich jetzt an besondere Momente mit Harry Styles und ihrer gemeinsamen Zeit bei ihrem Gitarristenfreund Chris Leonard. Diese intensiven Jahre prägten nicht nur die Karrieren der Sänger, sondern auch ihre persönliche Freundschaft. Trotz der Pause der Band blieb Ed dem Kreis von One Direction treu.

Neben der beruflichen Verbindung haben Ed und die Mitglieder von One Direction auch tiefere, persönliche Bande geknüpft. Ed betonte in Interviews oft seine Bewunderung und seinen Stolz auf die mittlerweile als Solokünstler erfolgreichen Bandmitglieder, besonders Harry Styles. Die Nachricht von Liams Tod hat nicht nur Ed, sondern die gesamte Musikgemeinschaft erschüttert. Die Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen Ed und One Direction haben viele unvergessliche Momente hervorgebracht, die für immer Teil der musikalischen Geschichte bleiben werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction bei einem Konzert in NYC im März 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles und Liam Payne

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige