"Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar erlebt erneut ein Tief

Michelle und Fabians Zeit bei Hochzeit auf den ersten Blick kommt einer Achterbahnfahrt gleich. Nachdem schon ihre Heirat für Probleme gesorgt hat, wird die Stimmung in den Flitterwochen erneut getrübt. Den beiden wird in Singapur ein abenteuerlicher Bungee-Sprung aus 47 Metern Höhe angeboten. Die Begeisterung hält sich jedoch in Grenzen. Vor allem Michelle möchte sich dem Adrenalinkick auf keinen Fall stellen. Beide entscheiden sich bewusst dagegen. Aber Michelle scheint dennoch enttäuscht von sich selbst zu sein. Fabian versucht, sie aufzubauen: "Es ist doch egal, wir sind doch nicht die einzigen zwei auf der Welt, die nicht springen würden." Seine Frau ist aber wütend, nicht den Mut für den Sprung gehabt zu haben: "Die Bilder sind meine Emotionen, ich bin dann die Dumme im Fernsehen, da habe ich keinen Bock drauf."

Auch als das frisch gebackene Ehepaar vom Turm wieder heruntersteigt, lässt Michelle die Sache nicht los. Sie ärgert sich, ein gemeinsames Erlebnis mit Fabian verpasst zu haben. "Ich glaube, wir sind die Loser", meint sie zurück am Strand enttäuscht zu ihm. "Das, was wir zwei gemacht haben, ist bei diesem Experiment mitzumachen. Wir sind die größten Gewinner", baut er sie wieder auf. Eine Eigenschaft, die Michelle durchaus als positiv wahrnimmt. Im Einzelinterview meint sie: "Da hat er versucht, mich aus meiner Emotion rauszuholen und das ist schon positiv und schön zu hören." Trotz des kurzen emotionalen Tiefs scheint die gemeinsame Entscheidung, den Sprung nicht zu wagen, die beiden zusammengeschweißt zu haben. Sie nehmen sich vor, sich gegenseitig aufzubauen und zu stützen. Und nach dem Gespräch wagen die beiden sogar noch eine rasante Seilrutschenfahrt, die ihnen großen Spaß macht.

Das war nicht das erste Mal, dass Michelle und Fabian sich Turbulenzen stellen mussten – zuletzt noch vor ihrer Eheschließung. Ihre Hochzeitsfeier musste nämlich unterbrochen werden, weil ein Unwetter aufzog. Während sich die Gäste und auch das Brautpaar in Sicherheit brachten, verging Michelle die Lust. "Ich habe keinen Bock mehr. Man muss die ganze Zeit warten und nie löst sich diese Aufregung auf. Ich kann nicht mehr", ärgerte sie sich. Psychoanalytikerin Sandra Köhldorfer (43) baute sie aber wieder auf: "Vielleicht wird das wirklich die allerschönste Hochzeit. Jetzt ist schon viel ins Wasser gefallen, jetzt kann es nur noch gut werden." Und tatsächlich: Sicher und geschützt kam es dann endlich zum Jawort.

Joyn / Christoph Assmann Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2024

Joyn / Christoph Assmann Fabian und Michelle, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Match 2024

