"Hochzeit auf den ersten Blick"-Überraschung scheitert fast

Das sechste Match der elften Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel steht fest. Die zukünftigen Eheleute sollen in Folge vier jeweils mit der guten Nachricht, dass sie in der Show mitmachen dürfen, überrascht werden. Allerdings gehen beide Überraschungen fast in die Hose. Francisca wird die frohe Botschaft in ihrem Reitstall von einer Freundin und Team-Mitglied Beate Quinn überbracht. Als die Pferdenärrin plötzlich ohne Vorwarnung in den Nebenraum geht, in dem sich Beate und das Kamerateam verstecken, halten Letztere kurz die Luft an. Doch Francisca bemerkt sie zum Glück nicht. Das Team hat noch einmal Glück gehabt und kann sich dann ganz der Überraschung widmen. Und die zukünftige Braut ist schließlich völlig überwältigt, dabei sein zu dürfen.

Ähnlich chaotisch läuft es bei ihrem Match Kevin. Hier übernimmt dessen Kumpel Niko zusammen mit Markus Ernst die Überraschung. Kevin wurde in dem Glauben, beim Einreißen einer Wand zu helfen, zu Nikos Baustelle gelockt. Was er nicht weiß: Hinter der Wand wartet die Botschaft "Du bist dabei" auf ihn. Der Psychologe versteckt sich auf der Terrasse, das aber nicht besonders gut. Dann läuft Kevin unerwartet ein Stück zu weit ins Wohnzimmer, wo er Markus gefährlich nahekommt. Niko pfeift seinen Freund aber wieder zurück und gemeinsam schrauben sie die Platte ab. Beim Anblick des Schildes dahinter scheint Kevin gar nicht glauben zu können, was er da sieht. Zunächst fehlen ihm die Worte. Die Freude ist aber trotzdem groß.

Für Kevin und Francisca beginnt ihre Reise bei "Hochzeit auf den ersten Blick" also erst noch. Für andere ist sie schon in vollem Gang. Dabei zeigt sich immer wieder, dass in dieser Sendung von großer Euphorie bis zu großem Drama alles dabei sein kann. So stand bei Emma und Christian kurzzeitig die Hochzeitsreise auf der Kippe, weil Emma starke Kopfschmerzen hatte. Michelle und Fabian bekamen sich schon in die Haare und mussten um ihre Hochzeit bangen, als ein Unwetter aufzog. Bräutigam Toni hingegen verguckte sich während der Flitterwochen schon so sehr in seine Braut Pia, dass er Schmetterlinge im Bauch spürte.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 28. Oktober, 20:15 Uhr immer montags auf Sat.1 oder vorab auf Joyn.

