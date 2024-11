Kampf gegen Klimawandel: Prinz Harry erhält Auszeichnung

Prinz Harry (40) hat eine bedeutende Auszeichnung für sein Engagement im Kampf gegen den Klimawandel erhalten. Das renommierte Magazin Time nahm ihn in die Time100 Climate 2024-Liste der "100 einflussreichsten Führungspersönlichkeiten, die Unternehmen zu echtem Klimahandeln treiben" auf. Damit reiht er sich neben Persönlichkeiten wie Bill Gates (69) oder Rosario Dawson (45) ein. Überraschenderweise findet sich der Name seines Bruders Prinz William (42) nicht auf der Liste, obwohl er ebenfalls aktiver Klimaschützer ist und kürzlich die "Earthshot Prize Awards" in Südafrika veranstaltete.

Laut Mirror sei Harry für die Arbeit mit seiner gemeinnützigen Organisation "Travalyst" gewürdigt worden, die er vor einigen Jahren gegründet hat. Time erläuterte: "Der Herzog von Sussex unterstützt Naturschutzgruppen in Afrika und sagt, er sei wirklich zum Umweltschützer geworden, als ihm auf einer Reise 2012 in die Karibik ein siebenjähriger Junge erzählte, dass Englands Umweltauswirkungen die Korallenriffe schädigen." Diese Interaktion habe Harry dazu inspiriert, seine Non-Profit-Organisation zu gründen, die Menschen bei der Buchung von Reisen Emissions- und andere Nachhaltigkeitsdaten bereitstellt.

Für Harry, der mit seiner Frau Meghan (43) und den gemeinsamen Kindern in Kalifornien lebt, ist der Umweltschutz seit Langem ein Herzensthema. Der Brite ist aber auch in anderen Bereichen sehr engagiert: So gründete er 2006 gemeinsam mit Prinz Seeiso von Lesotho eine Wohltätigkeitsstiftung, die sich um AIDS-Waisen kümmert. 2014 rief er außerdem die Invictus Games ins Leben, um verwundeten, verletzten und kranken Veteranen zu helfen.

Getty Images Prinz William bei den Earthshot Prize Awards in Kapstadt, November 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Mai 2024

