Prinz Harrys Invictus Games kommen wieder nach England!

Vor zehn Jahren hat Prinz Harry (39) die Invictus Games – ein internationales Sportevent für verwundete Soldaten – ins Leben gerufen. Vergangenes Jahr fand das Spektakel in Düsseldorf statt, das nächste Mal geht es im Jahr 2025 nach Kanada. Nun steht der Austragungsort für 2027 fest: Birmingham! Somit kehrt die Veranstaltung erstmals seit ihrem Start wieder zurück nach England. "Herzlichen Glückwunsch an Birmingham, Großbritannien, für den Zuschlag zur Ausrichtung der Invictus Games 2027. Die enge Verbindung Ihrer Stadt mit der Gemeinschaft der Streitkräfte machte sie von Anfang an zu einem hervorragenden Bewerber", heißt es in seinem Statement, das The Guardian vorliegt.

Der 39-Jährige scheint sich darüber zu freuen, dass seine Invictus Games wieder in seine alte Heimat zurückkehren. "Wir haben keinen Zweifel daran, dass die Menschen in Birmingham den unerschütterlichen Respekt und die Bewunderung, die wir für unsere Veteranen und die Gemeinschaft der Streitkräfte haben, mitfeiern und der Welt zeigen werden, wie ihr Mut Hoffnung weckt und uns alle vereint", schreibt er weiter. Um die Bekanntgabe der Stadt zu feiern, wird am 23. Juli eine Flaggenzeremonie in Birmingham stattfinden – Prinz Harry wird allerdings nicht dabei sein, nur der britische Minister für Veteranen und Menschen, RT Hon Al Carns, wird daran teilnehmen.

Dass die Veranstaltung wieder nach Großbritannien kommt, könnte auch bedeuten, dass Herzogin Meghan (42) sich wieder dort blicken lässt. Seit der Beerdigung von Queen Elizabeth II. (✝96) meidet die ehemalige Schauspielerin das Heimatland ihres Ehemannes. Auch Harry ist nur noch selten dort, was wohl dem anhaltenden Clinch mit seiner Familie zu verdanken ist. Zuletzt war er im Mai dieses Jahres in London, besuchte aber seine Familie nicht. Mit seinem Vater König Charles (75) traf sich der zweifache Vater im Februar für eine halbe Stunde, kurz nachdem dieser seine Krebserkrankung publik gemacht hatte.

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Ehepaar

