Kim Kardashians Kids tragen Pyjama mit Oma Kris' Gesicht

Keine zeigt ihre Liebe zur Familie auf so besondere Art und Weise wie Kim Kardashian (44). Und in ihre neuste Aktion hat sie gleich ihre vier Kids – North (11), Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5) – mit eingebunden: Wie aktuelle Fotos auf Instagram zeigen, überraschte sie ihre eigene Mama Kris Jenner (69) mit Schlafanzügen für die gesamte Familie! Dabei waren die Zweiteiler über und über mit dem Gesicht des Kardashian-Jenner-Oberhaupts bedruckt. Auf dem Schnappschuss posiert Kris mit ihren Enkeln und ihrer Tochter und grinst fröhlich in die Kamera. Auch die Kids scheinen die Aktion superlustig zu finden – bis auf North ziehen alle fröhliche Gesichter. Der älteste Spross der SKIMS-Gründerin gibt sich eher cool.

Möglicherweise war die Pyjama-Überraschung Teil von Kris' Geburtstag. Am Anfang des Monats ist die Reality-TV-Ikone nämlich 69 Jahre alt geworden! Um diesen Ehrentag gebührend zu feiern, teilt Kim ein echtes Throwback-Pic von sich und ihrer Mama: Darauf ist Kim noch ein Kleinkind und sitzt in einem roten Rüschenkleid auf dem Schoß ihrer Mama. Kris trägt auf dem Foto ein kariertes Oberteil mit Puffärmeln. "Ich bin so dankbar für die Liebe und Unterstützung, die du jedem deiner Kinder zeigst. Es ist wirklich unübertroffen und ich bin einfach so glücklich, dass ich wahre bedingungslose Liebe so erleben darf", schwärmte sie in dem Geburtstagspost und fügte liebevoll hinzu: "Ich liebe dich so sehr und feiere dich heute und jeden Tag!"

Kims vier Kinder halten die Unternehmerin mächtig auf Trab. Zuletzt sorgte ihr Sohn Saint für Aufsehen – auf seinem YouTube-Kanal hatte er ein despektierliches Foto geteilt, in dem er sich über die amerikanische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (60) lustig macht. Das sorgte für einen echten Shitstorm im Netz, doch Anhänger der gegnerischen republikanischen Partei feierten die ganze Sache. Letztendlich löschte Kim den Account ihres Sohnes auf der Videoplattform.

Instagram / kimkardashian Erinnerungsfoto von Kris Jenner und Tochter Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

