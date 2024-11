Lindsay Lohan strahlt supersexy auf Filmpremiere in New York

Lindsay Lohan (38) weiß genau, wie ihr das Rampenlicht sicher ist. Am Montag feierte ihr neuer Film "Our Little Secret" in New York City seine Premiere. Als Hauptdarstellerin durfte die Schauspielerin da natürlich nicht fehlen. Und dafür schmiss sie sich ordentlich in Schale. Elegant und auch festlich – passend zum weihnachtlichen Thema des Films – trug sie ein schwarzes Kleid mit tiefem Ausschnitt und feinen Glitzerapplikationen im Dekolleté. Der Rock war aus fließendem und leicht durchsichtigem Stoff. Ihre lange blonde Mähne ließ Lindsay halb offen und rundete so den schlichten, aber edlen Look ab.

Mit "Our Little Secret" spielt Lindsay genau wie 2022 wieder in einem großen Weihnachtsblockbuster. Vor zwei Jahren eroberte sie Netflix in der besinnlichen Jahreszeit mit "Falling for Christmas". In ihrer neuen Komödie stand die US-Amerikanerin Seite an Seite mit Ian Harding (38) und Kristin Chenoweth (56) vor der Kamera. Sie verkörpert Avery, die das Weihnachtsfest mit der Familie ihres Freundes verbringen soll. Um die Situation extra kompliziert zu machen, ist Averys verhasster Ex-Freund mit der Schwester ihres neuen Partners zusammen. Sie nimmt Kontakt zu ihrem Verflossenen auf und die beiden beschließen, vor ihrer Schwiegermutter zu verheimlichen, dass sie sich kennen. Die Frage ist nur, ob die Lüge auffällt oder nicht. Zu sehen ist der Film ab dem 27. November auf Netflix.

Das kleine Weihnachtsabenteuer ist nicht das einzige Projekt, dem Lindsay sich in diesem Jahr widmete. Denn sie wird wieder in ihrer ikonischen Rolle aus "Freaky Friday" zu sehen sein. 2003 stand sie hier an der Seite von Jamie Lee Curtis (65). Aktuell produziert Disney einen zweiten Teil mit den beiden Hauptdarstellerinnen. Im August meldete Lindsay sich im Netz zu Wort und verkündete, dass die Dreharbeiten bereits abgeschlossen sind. "Es ist heute unser letzter Montag am Set von 'Freakier Friday' und mein Herz ist so erfüllt von Glück", schrieb sie bei Instagram. Außerdem betonte die 38-Jährige ihre Dankbarkeit, auch nach knapp elf Jahren ein Teil dieser Filmreihe sein zu dürfen.

Getty Images Kristin Chenoweth und Lindsay Lohan im November 2024

Chuck Zlotnick/Netflix © 2024 Lindsay Lohan in "Our Little Secret"

