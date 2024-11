Michael Wendler reagiert wütend auf Entschuldigungsforderung

Vor wenigen Jahren wurde Michael Wendler (52) noch als Schlagerstar gefeiert, heute versucht er scheinbar vergeblich, wieder einen Fuß in die deutsche Musikbranche zu setzen. Ein Auftrittsangebot schlug er nun aber aus: Ihm stieß die Prämisse, eine Entschuldigung für seine während der Corona-Pandemie verbreiteten Verschwörungstheorien äußern zu müssen, sauer auf. Auf Facebook äußerte sich der Sänger voller Wut. "Es wurden so viele Lügen über mich verbreitet, um mich zu diskreditieren", schreibt der "Egal"-Star. Das Auftrittsangebot werde er nicht annehmen und sich bald dazu ausführlich auf einer Pressekonferenz äußern.

Der Mann, der Michael einen Ort für sein Konzert anbot, heißt Markus Simons und ist Kiosk-Besitzer im nordrhein-westfälischen Hilden. Im Gespräch mit Der Westen erklärt er, wie er auf die Idee gekommen ist, den in die USA ausgewanderten Musiker einzuladen: "Ich habe die Musik immer gemocht und dachte, dass inzwischen genug Zeit vergangen ist und wollte ihm einfach eine Chance geben." Aufgrund der Bedingung des Gastgebers scheint der Ehemann von Laura Müller (24) in dieser "Chance" aber einen Hinterhalt zu sehen. "Markus Simons versucht hier offensichtlich eine Täuschung, um seine Location bekannt zu machen", wettert der 52-Jährige in seinem Beitrag in den sozialen Medien.

Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer verzeichnet damit einen weiteren Rückschlag. Eigentlich wollte der bald zweifache Vater im Mai 2025 in einer bekannten westfälischen Partyhochburg sein großes Comeback feiern. Nach entschiedenen Protesten von Schlager-Kollege Ikke Hüftgold (48) machte der Veranstalter aber einen Rückzieher und sagte Michaels Auftritt ab. "Liebe Fans und Freunde, durch die massive Hetze von Ikke Hüftgold wurde mein Konzert am 3. Mai 2025 im Dorf Münsterland heute abgesagt. […] Hier geht es doch um etwas ganz anderes, nämlich den großen Wunsch, die Rückkehr des Königs zu verhindern", echauffierte sich der "Sie liebt den DJ"-Interpret auf Facebook.

Anzeige Anzeige

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Ikke Hüftgold, Schlagerstar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige