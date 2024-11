Konzert abgesagt: Erneuter Rückschlag für Michael Wendler

Michael Wendler (52) muss erneut einen Rückschlag verkraften: Eigentlich hätte der Schlagersänger nächstes Jahr am 3. Mai sein Comeback in der Location "Dorf Münsterland" gefeiert. Nachdem sich Ikke Hüftgold (48) öffentlich darüber echauffierte und sogar ein geplantes Konzert in Legden abgesagt hatte, knickte der Veranstalter schließlich ein und cancelte den geplanten Auftritt von Micha. "Liebe Fans und Freunde, durch die massive Hetze von Ikke Hüftgold wurde mein Konzert am 3. Mai 2025 im Dorf Münsterland heute abgesagt. […] Hier geht es doch um etwas ganz anderes, nämlich den großen Wunsch, die Rückkehr des Königs zu verhindern", meldete sich Amerika-Auswanderer Michael daraufhin in einem Statement auf Facebook zu der bitteren Absage.

Seine Fans stehen weiter hinter Micha und versuchen, ihn in den Kommentaren wieder aufzubauen. "Micha, wir stehen zu dir. Ein Ikke Hüftgold hat Angst, dass du ihm die Show stiehlst. Die Rückkehr des Königs wird hoffentlich trotzdem kommen", "Gut geschrieben, Micha! Wir stehen zu dir" oder "Mir fehlen die Worte. Das ist gemein", schrieben unter anderem drei User.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Show von Micha abgesagt wird: Im Januar platzte dem 52-Jährigen dann der Kragen, nachdem ein Konzert in Oberhausen ins Wasser gefallen war. "Was sich diese Leute erlauben, ist rechtsstaatlich bedenklich und gefährlich", wetterte er auf X. Seit der COVID-19-Pandemie äußerte Micha immer wieder diverse Verschwörungstheorien, aufgrund derer er von der Öffentlichkeit gecancelt wurde.

Getty Images Ikke Hüftgold, "Unser Lied für Liverpool"

ActionPress / imagebroker.com Michael Wendler beim Frühlingsfest der Volksmusik

