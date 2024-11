Ralf Schumacher denkt über Hochzeit mit Freund Étienne nach

Seit über zwei Jahren ist Étienne Bousquet-Cassagne der Mann an Ralf Schumachers (49) Seite. Ihre Liebe machten die beiden aber erst im Juli dieses Jahres offiziell. Jetzt verrät der Sportler gemeinsam mit seinem Partner im "Die Geissens"-Podcast, wie die Zukunftspläne des Paares aussehen. Nachdem er und Cora Schumacher (47) sich 2015 scheiden ließen, ist der Bruder von Michael Schumacher (55) in Bezug auf eine mögliche zweite Hochzeit optimistisch. Er enthüllt: "Ehrlicherweise habe ich gedacht, ich hätte das Thema hinter mir. [...] Aber in diesem Fall wäre es denkbar."

Sein Étienne hat offensichtlich neue Hoffnung für eine weitere Ehe in dem 49-Jährigen erwachen lassen. Ralf erklärt vielsagend: "Wir haben noch nicht wirklich darüber nachgedacht, aber wir werden es verkünden, wenn es so sein sollte." Bei seiner guten Freundin und Gesprächspartnerin Carmen Geiss (59) sorgt diese Aussage für riesige Begeisterung. Die Unternehmerin bestärkt ihn direkt in seinem potenziellen romantischen Vorhaben: "Ihr seid für mich ein Traumpaar, ihr passt einfach zusammen wie Arsch auf Eimer."

Der Rennfahrer und sein Liebster präsentierten ihr süßes Liebesglück zum ersten Mal öffentlich auf dem Red Carpet im vergangenen Oktober. Bei der McDonald's Benefiz-Gala waren die zwei ein wahrer Hingucker! So posierten die Turteltauben zusammen in eleganten Anzügen und wirkten sichtlich glücklich. Bereits bei diesem Anlass bekamen sie prominente Unterstützung von Robert Geiss (60) und Carmen. Das berühmte Ehepaar posierte an der Seite ihrer verliebten Freunde und strahlte mit ihnen für die Fotografen um die Wette.

Instagram / etn_cst Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, September 2024

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Carmen Geiss, Robert Geiss, Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, 2024

