Ralf Schumacher und Étienne strahlen bei Red-Carpet-Debüt

Ralf Schumacher (49) und Étienne Bousquet-Cassagne sind schon seit mehreren Jahren ein Paar. Allerdings wusste die Öffentlichkeit lange nichts von der Beziehung des ehemaligen Rennfahrers. Nun präsentiert der Bruder von Michael Schumacher (55) sein Liebesglück zum ersten Mal auf dem Red Carpet. Bei der McDonald's Benefiz Gala zugunsten der McDonald's Kinderhilfe posieren die zwei gemeinsam in schicken Anzügen. Anfangs wirken sie ein bisschen aufgeregt, doch schnell strahlen sie für die Fotografen. Ein bisschen Sicherheit bekommen die zwei Turteltauben von Robert (60) und Carmen Geiss (59) – das befreundete Ehepaar zeigt sich neben Ralf und seinem Liebsten auf dem roten Teppich.

Im Gespräch mit RTL erklären Ralf und Étienne, dass sie nur für den guten Zweck gemeinsam in die Öffentlichkeit treten. "Es ist noch ein bisschen ungewohnt", gibt der Ex-Mann von Cora Schumacher (47) zu. Sein Partner sieht das genauso und beantwortet die Fragen etwas schüchtern. Als es um Ralfs Sohn David Schumacher (23) geht, kommt der Franzose allerdings aus sich heraus. "Mit David ist alles okay. Wir haben vorgestern seinen Geburtstag in Salzburg gefeiert und es war sehr, sehr schön", schwärmt der Manager.

Seit Ralfs Coming-out im Sommer dieses Jahres kommt es immer wieder zu öffentlichen Auseinandersetzungen zwischen ihm und Cora. Zuletzt schien die Reality-TV-Bekanntheit rechtliche Schritte einzuleiten. Auf Instagram teilte sie Anfang des Monats ein Schreiben ihres Anwalts. Als Erklärung schrieb die 47-Jährige dazu: "In seinen zahlreichen Liebes-Interviews [...] die Mutter seines Kindes regelrecht öffentlich zu diffamieren, um die Wahrheit zu verschleiern, werde ich nicht länger hinnehmen. [...] Ich sehe mich gezwungen, öffentliche Transparenz zu zeigen und gegen [Ralf] juristisch vorzugehen."

ActionPress / Matthias Wehnert / Future Image Carmen Geiss, Robert Geiss, Ralf Schumacher und Étienne Bousquest-Cassagne, 2024

AEDT Cora Schumacher, TV-Star

