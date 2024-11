"Sex and the City"-Star Kristin Davis trauert um ihren Vater

Kristin Davis (59) trauert aktuell um ihren Papa Tom Atkinson, der nach seinem zehnjährigen Kampf gegen Parkinson kürzlich verstorben ist. In einem herzzerreißenden Beitrag auf Instagram würdigt sie ihn. Dort verkündet die Schauspielerin die traurige Nachricht mit den Worten: "Mein Vater ist vor Kurzem verstorben und die Familie versammelte sich zur Feier seines Lebens, für die er detaillierte Anweisungen hinterlassen hatte." Sie betont, dass es eine "schöne Feier mit einer Jazzband" war und alle Anwesenden etwas Neues über ihn gelernt haben, da er ein "außergewöhnliches Leben" führte.

Im Laufe ihres Textes lobt sie ihren Papa in den höchsten Tönen. So war er laut der And Just Like That-Berühmtheit "brillant und klug, und die Leute liebten ihn." Sie dankt zudem ihrer Mutter, die sich hingebungsvoll um ihren Mann kümmerte, und erwähnt auch die großen Bemühungen seiner Ärzte, Krankenschwestern und der häuslichen Pflege. Zum Abschluss beendet sie ihren rührenden Post mit den Worten: "Wir lieben dich, Papa, und wir sind so dankbar, dass du unser Leben erhellt und uns so viel Liebe hinterlassen hast."

Es ist nicht der erste Verlust, den die Darstellerin aus ihrem engen Umfeld verkraften muss. Im September 2021 wurde bekannt, dass Willie Garson (✝57), ihr befreundeter Kollege aus der Serie Sex and the City, verstarb. Sein Andenken halten Kristin und ihre Co-Stars nach seinem Ableben in Ehren. So gratulierten sie ihm liebevoll zu seinem 59. Geburtstag im vergangenen Jahr auf Social Media. Sie fasste damals ihre Gefühle auf Instagram zusammen: "Wir kämpfen damit, dass du weg bist, lieber Willie. Wir vermissen dich – und ehrlich gesagt klafft eine schmerzhafte Lücke in unseren Herzen."

Instagram / iamkristindavis Kristin Davis' Vater Tom Atkinson

STARTRAKS PHOTO INC. / Action Press Kristin Davis und Willie Garson 2007