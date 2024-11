Sophie Turner wünscht sich eines Tages Kinder mit Peregrine

Sophie Turner (28) ist schwer verliebt! Die Game of Thrones-Bekanntheit hat nach ihrer Trennung von Joe Jonas (35) eine neue Liebe in dem britischen Aristokraten Peregrine Pearson gefunden. Wie ernst es zwischen den beiden ist, betont nun ein Insider gegenüber Daily Mail. Demnach sei die Schauspielerin in Zukunft sogar bereit für Nachwuchs mit ihrem neuen Partner. "Sophie ist offen dafür, eines Tages Kinder zu haben, auch wenn das im Moment noch nicht auf dem Plan steht. Sie ist in Peregrine verliebt und sie weiß, dass er eines Tages Vater werden möchte", verrät ein Insider dem Newsportal.

Wie glücklich Sophie mit ihrem Peregrine ist, machte sie erst vor wenigen Wochen deutlich. Im Interview mit Harper’s Bazaar gab sie ihren Fans seltene Einblicke in ihr Liebesleben. "Es ging alles sehr schnell", erinnerte sie sich und fügte hinzu: "Das war das erste und das letzte Date, und es war großartig!" Nach ihrer Trennung ging Sophie nämlich nur auf ein Date – und zwar mit Peregrine!

Sophie und Peregrine bestätigten ihre Beziehung im Dezember letzten Jahres und wurden seitdem oft gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen. Zuvor führte die Schauspielerin vier Jahre lang eine Ehe mit Joe. Im September 2023 verkündeten die beiden dann ihre Trennung. Innerhalb der gemeinsamen Zeit durften sie zwei Kinder auf der Welt begrüßen. Töchterchen Nummer eins erblickte 2020 das Licht der Welt und hört auf den Namen Willa. Zur großen Schwester machte sie die kleine Delphine im Jahr 2022.

Instagram / sophiet Peregrine Pearson und Sophie Turner im Oktober 2024

Getty Images Sophie Turner und Joe Jonas

