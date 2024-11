"Völlig ahnungslos": Laura Mania überraschte Verlobung sehr

Laura Mania hat vor wenigen Tagen Ja gesagt. Gegenüber Promiflash verrät der Realitystar jetzt, ob er schon vorab eine Ahnung hatte, dass sein Partner die Frage aller Fragen stellt: "Dorant spricht mich seit dem Anfang unserer Beziehung immer wieder mit 'Frau Shehu' an – das ist sein Nachname. Das hat mich natürlich ahnen lassen, dass er mir irgendwann mal einen Antrag machen könnte." Als es dann endlich so weit war, war die Überraschung dennoch riesig: "Bis zum entscheidenden Moment war ich aber zum Glück völlig ahnungslos."

Nicht nur Laura, sondern auch ihre Liebsten machte die Verlobung ziemlich emotional. "In unserem Umfeld hat ausnahmslos jeder geweint und sich mit uns gefreut", erklärt die Braut in spe. Was die Hochzeit anbelangt, hat sich das Paar zwar schon ein paar Gedanken gemacht, es will sich jedoch noch etwas Zeit lassen. "Wir wissen zumindest schon mal, was wir auf keinen Fall möchten – geplant wird aber erst ab nächstem Jahr", betont die Schwangere.

Aktuell liege ihr Fokus eher darauf, dass beide bald Nachwuchs erwarten. Gegenüber Promiflash schwärmt Laura: "Unser Sohn wird bereits in wenigen Wochen zur Welt kommen und uns zum allerersten Mal zu Eltern machen – besser könnte es uns nicht gehen." Mit ihrem Verlobten Dorant ist die Influencerin seit rund einem Jahr liiert und machte ihre Beziehung im Herbst 2023 auf Social Media publik.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauralmania Laura Mania mit ihrem Freund

Anzeige Anzeige

Instagram / lauralmania Laura Mania, Realitystar

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige