Realitystar Laura Mania verrät das Geschlecht ihres Babys

Laura Mania und ihr Partner Dorant erwarten ein Baby. Momentan genießen sie den sogenannten Babymoon auf Sardinien und nutzen die schöne Kulisse, um in einem YouTube-Video zu verraten, welches Geschlecht ihr baldiger Familienzuwachs hat. Am Strand sitzend öffnen sie gemeinsam einen Brief vom Arzt und die Influencerin plaudert aus: "Ich kriege einen Jungen! Wir kriegen einen Sohn!" Im Vorhinein stellt der Freund der Ex on the Beach-Berühmtheit klar, dass ihm das Geschlecht eigentlich egal sei und er sogar lange mit einem Mädchen gerechnet hatte.

Viel wichtiger ist Laura und Dorant, dass ihr Nachwuchs gesund auf die Welt kommt. Zwischendurch war der Zustand ihres Sprösslings nämlich kritisch. "Unser Baby war von Anfang an viel zu klein und wir haben uns viele Sorgen gemacht. [...] Wir waren uns nicht sicher, ob wir das Kind behalten können", offenbart der TV-Star. Bei dem vergangenen Arzttermin habe sie dann erfahren, dass alles in Ordnung sei und sich das Kind gut entwickle.

Die Fernsehberühmtheit befindet sich schon im dritten Trimester ihrer Schwangerschaft. In ihrer Instagram-Story berichtete sie ihren Fans vor wenigen Wochen, wie sie überhaupt von den Babynews erfahren hatte. "Ich habe nicht 'gemerkt', dass ich schwanger bin. Ich habe euch ja mal erzählt, dass ich nicht mehr hormonell verhütet habe", erläutert sie ganz offen und ergänzt: "Dann habe ich meinen routinemäßigen Schwangerschaftstest gemacht und der war nach zehn Sekunden positiv. Das hätte man gar nicht abstreiten können."

Anzeige Anzeige

Instagram / lauralmania Laura Mania mit ihrem Freund

Anzeige Anzeige

Instagram / lauralmania Laura Mania, April 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige