Darum zeigt Eva Longoria ihren Mann nicht auf Social Media

Schauspielerin Eva Longoria (49) hat jetzt enthüllt, warum ihr Ehemann José Bastón nicht auf ihren Social-Media-Kanälen zu sehen ist. In einem Interview mit Daily Mail erzählte die Schauspielerin, dass José das Rampenlicht meidet und es vorzieht, im Hintergrund zu bleiben: "Er hasst Instagram. Er sagt: 'Bitte poste mich nicht auf deinem Kanal.' Deshalb ist er in meinen Posts kein Thema, auch wenn ich versuche, ihn trotzdem hin und wieder mit reinzuschmuggeln."

Die Schauspielerin findet es erfrischend, mit jemandem zusammen zu sein, der keine ständige Bestätigung durch die Öffentlichkeit benötigt. Sie schwärmt von José als einem liebevollen Partner, der sie zum Lachen bringt und stets an ihrer Seite steht. Trotz seiner Abwesenheit auf dem roten Teppich ist er immer für sie da und unterstützt sie in all ihren Projekten. "Wir konkurrieren nicht um Aufmerksamkeit oder darum, im Rampenlicht zu stehen", betont sie.

Das Paar ist seit 2016 verheiratet, ihr gemeinsamer Sohn Santiago Enrique (6) kam 2018 auf die Welt. Während José die Öffentlichkeit meidet, teilt Eva gelegentlich Einblicke in das Familienleben. Kürzlich postete sie Fotos mit Santiago und teilte dabei, wie wichtig es ihr ist, ihm zu vermitteln, wie wichtig Wählen und Gerechtigkeit sind. Eva genießt die Balance zwischen ihrer Karriere und ihrem Privatleben und schätzt es dabei sehr, mit ihrem Mann einen Partner gefunden zu haben, auf den sie sich immer verlassen kann.

Getty Images Eva Longoria, Schauspielerin

Instagram / evalongoria Eva Longoria und José Bastón mit ihrem Sohn Santiago

