"Sehr kultiviert": Eva Longoria schwärmt von ihrem Sohn (6)

Am Mittwoch hatte Eva Longoria (49) einen Anlass zum Feiern: Ihr kleiner Sohn Santiago Enrique Bastón (6) wurde sechs Jahre alt! Über seine Entwicklung könnte die Desperate Housewives-Bekanntheit wohl nicht stolzer sein, wie sie nun zu Gast bei "Today" deutlich macht. Da ihr Sprössling sie regelmäßig zu ihren zahlreichen Schauspieljobs auf der ganzen Welt begleitet, habe er schon in jungen Jahren viele verschiedene Kulturen kennengelernt. Etwas, was sie sehr an dem kleinen Santiago offenbar besonders schätzt: "Wenn wir in Spanien sind, fahren wir einfach alle nach Spanien. Wenn wir in Rom sind, sind wir alle in Rom. Dadurch ist er so kultiviert!"

"Ich liebe es, dass er immer bei mir ist, wenn ich arbeite", kommt die 49-Jährige ins Schwärmen. In Sachen Kulturen ist ihr gemeinsamer Nachwuchs mit José Bastón offenbar schon ein echter Experte. "'Oh Mama, können wir Macarons essen, wenn wir nach Paris fahren? Wir können Jamón [Schinken] essen, wenn wir in Spanien sind'", erinnert sich die US-amerikanische Schauspielerin an Aussagen ihres Sohnes. Auf Santiagos Offenheit ist die Filmregisseurin sichtlich stolz: "Ich finde es einfach toll, wie global er aufwächst und andere Kulturen und Sprachen versteht und schätzt."

Obwohl Eva offenbar sehr in ihrer Mutterrolle aufgeht, hatte die Darstellerin es nicht eilig Mama zu werden. Von 2002 bis 2004 war Eva mit ihrem Kollegen Tyler Christopher verheiratet gewesen, von 2007 bis 2011 mit dem französischen Basketballer Tony Parker (42). Beide Ehen blieben jedoch kinderlos. Erst mit ihrem jetzigen Ehemann sollte sich das ändern: Nur zwei Jahre nach ihrer Traumhochzeit erblickte der Sohn des mexikanischen TV-Unternehmers und der damals 43-Jährigen im Jahr 2018 das Licht der Welt.

Eva Longoria und José Bastón mit ihrem Sohn Santiago

Eva Longoria und ihr Sohn Santiago

