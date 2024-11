Ex-Freundin von Richard Lugner komponierte Abschiedssong

Der berühmte Wiener Baumeister Richard Lugner (✝91) verstarb am 12. August in seiner Villa im Wiener Bezirk Döbling. Nun hat seine Ex-Freundin Anastasia Müller, auch bekannt unter ihrem Künstlernamen "Goldesel", einen Abschiedssong auf TikTok für Richard veröffentlicht. Der Clip ist ein Zusammenschnitt von verschiedensten Aufnahmen – unter anderem zeigt ein Foto den Unternehmer und die Blondine beim Austernessen. Lyrisch gibt Anastasia alles, um Richard zu würdigen, und singt: "Oh Herr Lugner, du fehlst uns so, die Rampensau, der König, die große Show, der Opernball wird nie mehr wie zuvor. Denn ohne dich fehlt uns der Hochgenuss. Die Lugner City fühlt sich jetzt so leer. Kein Lächeln, kein Wort, kein heiterer Flair."

Seit Richards Tod gab es allerlei Zank zwischen seinen Hinterbliebenen: So verlor seine letzte Ehefrau Simone Lugner nach seinem Tod ihren Posten im Wiener Einkaufszentrum Lugner City. Im Interview mit oe24 machte die ehemalige Hornbach-Mitarbeiterin ihrem Ärger Luft: "Ich habe öfter gefragt, ob es was zu tun gibt und wann ich Aufgaben bekomme. Aber Fehlanzeige. Ich war von Anfang an ausgeschlossen – wie ein Geschwür. Mit Richards Tod war anscheinend auch schon mein Austritt gesichert."

Richard gab Simone nur 72 Tage vor seinem Ableben das Jawort. Neben den Erbstreitigkeiten, die sich auch um das Haus des Österreichers drehen, macht der Witwe auch die Einsamkeit zu schaffen. "Jetzt bin ich ganz alleine in Richards Welt", klagte die 42-Jährige im Gespräch mit dem Sender.

ActionPress / Starpix / picturedesk.com Simone Lugner im August 2024

Andreas Lepsi / picturedesk.com / ActionPress Simone Lugner und Richard Lugner im Juni 2021

