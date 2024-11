Liam Paynes Eltern und One-Direction-Kollegen tief betroffen

Am 16. Oktober starb Liam Payne (✝31) auf tragische Weise nach einem Sturz aus dem dritten Stock. Heute findet die Beerdigung des Sängers in der St. Mary the Virgin Church in Old Amersham, England, statt. Dort erweisen ihm seine Eltern und Weggefährten die letzte Ehre. Auf aktuellen Fotos der Trauerfeier ist zu sehen, wie betroffen alle Beteiligten von seinem Tod sind. Seine Mutter Karen hakt sich weinend bei ihrem Mann, Liams Vater Geoff, ein, während dieser gefasst den mit weißen Rosen geschmückten Sarg betrachtet.

Auch seine ehemaligen One Direction-Bandkollegen sind angereist, um sich von dem 31-Jährigen zu verabschieden. Auf einem Bild ist zu sehen, wie Louis Tomlinson (32) den Blick zum Boden richtet und dabei die Trauerurkunde fest in seinen Händen hält. Harry Styles (30), Zayn Malik (31) und Niall Horan (31) ist die Trauer ebenfalls ins Gesicht geschrieben: Die drei Musiker tragen allesamt Sonnenbrillen, während sie die Zeremonie mit traurigem Blick verfolgen.

Bereits vor seiner Beisetzung drückte eine Vielzahl seiner Kollegen und Freunde öffentlich ihren Schmerz und ihre Trauer aus. Olly Murs (40) schrieb auf Social Media, dass er "am Boden zerstört" sei und bekräftigte, wie ähnlich seine Träume und Leidenschaften denen von Liam waren. Marvin Humes erinnerte sich daran, wie er Liam 2008 traf und ihn als "kleinen Bruder" ansah. Die Traurigkeit über Liams viel zu frühes Ende spiegelt sich auch in den Reaktionen von Stars wie Zedd (35) und Charlie Puth (32) wider, die beide mit ihm musikalisch zusammenarbeiteten und enge Freundschaften pflegten.

Getty Images Louis Tomlinson bei Liam Paynes Beerdigung, November 2024

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018

