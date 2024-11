Nach Po-Blitzer: Mike Tyson erhält Angebot von Pornoseite

Der ehemalige Weltmeister im Schwergewichtsboxen Mike Tyson (58) hat nach seinem jüngsten Kampf gegen den YouTuber Jake Paul (27) in Texas ein ungewöhnliches Angebot erhalten. Das Erwachsenenportal "CamSoda" bietet ihm 250.000 Dollar (entspricht etwa 236.900 Euro), damit er in einem einstündigen Livestream seinen nackten Hintern zeigt. Anlass für dieses Angebot war eine Szene vor dem Kampf, als Mike unwissentlich sein unbekleidetes Hinterteil vor laufenden Kameras präsentierte.

Der Vorfall ereignete sich, als Mike nach einem Interview im Umkleideraum von der Kamera wegging und dabei offenbar vergaß, dass er keine Hose trug. Die unerwarteten Bilder verbreiteten sich rasch im Internet und sorgten für Aufsehen. CamSoda sah darin eine Gelegenheit und wandte sich mit einem offiziellen Angebot an die Boxlegende. In dem Schreiben, das TMZ vorliegt, betonte Daryn Parker, der Vizepräsident der Plattform: "Ich verstehe, dass dieses Angebot weit von dem entfernt ist, was Sie kürzlich für Ihren Kampf erhalten haben, aber vielleicht ist es an der Zeit, die Handschuhe an den Nagel zu hängen." Er fügte hinzu, dass dies eine weniger anstrengende Möglichkeit sei, vor Publikum aufzutreten, ohne sich den Strapazen des Boxens auszusetzen.

Mike, der auch unter dem Spitznamen "Iron Mike" bekannt ist, hat in seiner bewegten Karriere sowohl im Ring als auch außerhalb für Schlagzeilen gesorgt. Seine exzentrischen Auftritte und Kontroversen machten ihn zu einer der polarisierendsten Figuren des Boxsports. Neben seiner sportlichen Karriere ist er Vater von sieben Kindern und engagiert sich als Unternehmer in verschiedenen Projekten. In Interviews zeigte er sich in letzter Zeit gelassener und bemühte sich um ein positiveres Image. Dass er das Angebot von CamSoda annimmt, ist eher unwahrscheinlich, doch es unterstreicht erneut seine anhaltende Präsenz in den Medien und das Interesse an seiner Person.

Getty Images Mike Tyson, Boxprofi

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul bei ihrem Kampf im November 2024

