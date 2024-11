P. Diddy erneut wegen zwei sexuellen Übergriffen verklagt

Die Liste der mutmaßlichen Opfer von P. Diddy (55) wird immer länger. Wie TMZ berichtet, vertritt der Anwalt Tony Buzbee nun weitere Kläger, die dem Musikmogul sexuellen Übergriff vorwerfen. Die erste Klage stammt von einer Frau aus Maryland, die angibt, sie sei im Jahr 2001 im Alter von 18 Jahren auf einer Halloween-Party in New York City gewesen. Sie behauptet, einer der Sicherheitsleute des Produzenten habe sie zu einer schwarzen Limousine geführt, in der der Angeklagte gewartet habe. Nach dem Konsum eines Getränks, das sie schwindelig gemacht habe, sei sie gezwungen worden, Diddy und andere Männer im Wagen oral zu befriedigen.

In der zweiten Klage erhebt ein Mann aus Florida schwere Vorwürfe gegen Diddy, der mit bürgerlichem Namen Sean Combs heißt. Der Kläger behauptet, ihm seien bei einer Party des Musikmoguls Drogen in sein Getränk gemischt worden, sodass er ohnmächtig geworden sei. Später soll er mit starken Schmerzen aufgewacht sein und habe Diddy gesehen, der versucht habe, ihn sexuell zu missbrauchen. Der Mann gibt an, aufgrund der Wirkung der Drogen nicht in der Lage gewesen zu sein, sich zu wehren.

Während sich die Klagen gegen Diddy häufen, konnte der Rapper einen kleinen Sieg in seinem Verfahren verbuchen. Berichten von Deadline zufolge, wurde vor Kurzem Beweismaterial aus der Zelle des 55-Jährigen in Brooklyn beschlagnahmt. Das zuständige Gericht entschied kurz darauf in einer Notfallanhörung, dass das Material nicht verwendet werden dürfe. Die knapp 20 Seiten mussten sofort vernichtet werden und konnten nicht gegen den Unternehmer eingesetzt werden.

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA P. Diddy in New York, September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Musiker