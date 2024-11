Mundsperre: Promi-Büßen-Bestrafung sorgt für Lacher im Camp

In der aktuellen Folge von "Das große Promi-Büßen" müssen sich die in Ungnade gefallenen Stars beweisen: Ein Bestrafungsspiel steht auf dem Programm. In Dreierteams müssen die Promis einen Teppich, ohne den Boden zu berühren, hinter eine Ziellinie verfrachten. Während sich Thorsten Legat (56), Bobby Chamberz und Anita Latifi (28) den Sieg erspielen, gehen Sam Dylan (33), Jörg Hansen und Vanessa Mariposa (31) leer aus – und werden bestraft. In der Vorratskammer warten auf das Verliererteam drei Mundsperren aus Plastik, die es ab sofort tragen muss. "Was ist das denn? Nein, das mache ich nicht! Was soll der Scheiß?", drückt Sam seinen Unmut aus. Bei den anderen Kandidaten kommt die Bestrafung jedoch ziemlich gut an: Als Sam, Jörg und Vanessa mit offenen Mündern zurückkehren, bricht schallendes Lachen im Camp aus.

Auch Vanessa nimmt die unangenehme Mundsperre mit Humor. Die ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin scherzt: "Zumindest zaubere ich den anderen jetzt ein Lächeln ins Gesicht." Und damit behält sie recht. "Sam, du siehst so freundlich aus", freut sich Bobby schadenfroh. Doch der Freund von Rafi Rachek (34) lässt sich nach wie vor nicht aufmuntern: "Das ist so bescheuert", meckert Sam schlecht gelaunt.

Für Sam und Vanessa ist es nicht die erste Bestrafung beim Promi-Büßen. Gemeinsam mit Bea Fiedler (67) und Christina Dimitriou (32) verloren sie bereits in der ersten Folge das Bestrafungsspiel und mussten als Konsequenz bis zum nächsten Morgen unangenehme Blindbrillen tragen. Besonders emotional reagierte die Ex-Freundin von Aleks Petrovic (33) damals auf die Strafe. "Diese Maske f*ckt meine ganze Seele. Wir sind hilflos", kommentierte Christina ihre Bestrafung und brachte damit die angespannte Atmosphäre auf den Punkt.

Getty Images Sam Dylan im April 2024

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im Juli 2023

