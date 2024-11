Diese beliebte "Love Island VIP"-Kandidatin geht freiwillig

Für eine Kandidatin geht die Reise bei Love Island VIP zu Ende – diesmal allerdings freiwillig. Nach einem kurzen Auftritt in der Show verlässt Alicia Costa Pinheiro die Villa, da sie die Hoffnung aufgegeben hat, dass es für sie noch mit jemandem funken könnte. Zuvor war sie mit Danilo Cristilli (28) verkuppelt, doch diesem fiel es aufgrund von Alicias Ex Yasin Mohamed (33) schwer, sich auf sie einzulassen. "Ich habe dir von Anfang an klar gesagt, dass ich das nicht kann", versucht Danilo in einem Gespräch unter vier Augen zu erklären. Alicia nimmt die Nachricht gefasst auf: "Du gehst deinen Weg, ich gehe meinen, alles gut." Dass dieser Weg für sie aus der Villa führt, überrascht die anderen Kandidaten.

Sophie Imelmann (28), die Frau, mit der Yasin gerade anbandelt, muss nach Alicias Auszug sogar weinen, da die beiden sich trotz der komplizierten Situation sehr gut verstanden hatten. Der 33-Jährige selbst wollte dem Glück seiner Ex-Freundin angeblich nicht im Wege stehen. Während Danilo und Alicias Zeit als Couple hatte sie das allerdings anders wahrgenommen: "Das ist eigentlich so nice alles, aber der grätscht da dann irgendwie doch rein und das nervt mich. Und mich nervt es auch, dass Danilo sich dann so krass davon beeinflussen lässt." Durch Yasins Überwachung des Paares machte er auch Alicia das Kennenlernen schwer. "Ich habe immer gesagt, das Worst-Case-Szenario, das je in meinem Leben passieren könnte, ist, wenn ich sehe, dass du mit einem anderen Mann vor mir knutscht", klagte er.

Schon kurz nach dem Einzug der 30-Jährigen gab Yasin ihr diese Tatsache zu verstehen. "Ich sage dir jetzt eine Sache: Wenn du hier bist und irgendwen kennenlernst, ich schaue mir das nicht an. Dann gehe ich", drohte der Münchner. Außerdem soll er bereits die anderen männlichen Kandidaten überzeugt haben, die Finger von seiner Ex-Partnerin zu lassen. Die reagierte auf seine Besitzansprüche zu Recht sauer: "Finde ich einfach unfair und bescheuert. Was denkst du dir? Da werde ich echt sauer, weil ich mir so denke: 'Du gönnst es mir nicht.'"

RTLZWEI / ITV Studios Germany Alicia Costa Pinheiro, "Love Island VIP"-Kandidatin 2024

RTL / Frank Fastner Alicia und Yasin, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

