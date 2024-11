Fünf Söhne: Christian Wolf will eine Jungsbande mit Romina

Obwohl Christian Wolf mit seiner Ex-Freundin Antonia Elena bereits einen Sohn hat, kann der Fitnessunternehmer nicht genug von männlichem Nachwuchs bekommen. In einem neuen YouTube-Video verriet seine schwangere Partnerin Romina Palm (25), was die Hoffnung des Online-Coaches bezüglich des Geschlechts ihres gemeinsamen Babys ist: "Also Christian ist ja so, der wünscht sich ja schon seit Tag null [...] einen Jungen." Christian setzt mit seiner Antwort noch einen drauf: "Fünf Jungs" will er in der Zukunft einmal großziehen.

Der 29-Jährige hat allerdings noch weitere große Pläne: "Aber auch ein Mädchen, also es sollen nicht nur Jungs werden." Das würde Romina ebenfalls gefallen, denn die Influencerin habe schon immer den Traum von einer Tochter gehabt. "Ich glaube, viele Mamas können das gerade nachempfinden – so eine eigene beste Freundin zu kreieren, ist irgendwie richtig aufregend", schwärmte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin in dem Clip. Dabei sei es ihr egal, ob sie sich diesen Wunsch schon mit diesem Kind erfüllen kann: "Und ob es jetzt an vierter, fünfter oder sechster Stelle passieren wird..." Christian ist sich in seiner Antwort ziemlich sicher: "Du kriegst ein Mädchen, versprochen. Wir machen auch noch ein Mädchen."

Der zukünftige Zweifachpapa hat für diese Schwangerschaft allerdings schon eine Vermutung. "Ich denke schon immer fast nur an einen Bruder, weil ich im Gespür habe, es wird ein Junge", schrieb er in seiner Instagram-Story. Aber auch unabhängig vom Geschlecht ist der Unternehmer von dem baldigen Geschwisterkind für seinen ersten Sohn begeistert: "Ich freue mich auch, dass Noah einen Halbbruder oder eine Halbschwester bekommt, mit der er hoffentlich viel spielen kann." Was es schlussendlich wird, könnte das Paar bald erfahren – Romina befindet sich nämlich schon in der dreizehnten Schwangerschaftswoche.

Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf, Influencer

Instagram / christianwolf Christian Wolf mit seinem Sohn

