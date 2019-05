Er könnte wohl nicht glücklicher sein! Jason Biggs (41) trat in seiner Rolle als Jim Levenstein in den American Pie-Filmen auf tollpatschige Weise von einem Fettnäpfchen in das nächste. In seinem Privatleben scheint es für den 41-Jährigen jedoch deutlich besser zu laufen: Bereits seit 2008 ist er mit der Schauspielerin Jenny Mollen (40) verheiratet. Im Netz unterstrich der Comedy-Star nun, wie glücklich er mit der Frau an seiner Seite ist: Zu ihrem Geburtstag machte er seiner Liebsten jetzt nämlich eine rührende Liebes-Erklärung!

"Diese hinreißende Frau ist heute 40 geworden", schrieb der US-Amerikaner auf Instagram zu einem Bild von seiner Liebsten. Darüber hinaus betonte Jason, wie sehr er seine Angetraute liebe – was genau ihn an der Blondine so sehr fasziniert, ließ er dabei ebenfalls nicht unerwähnt: "Sie hört nie auf, mich zu begeistern und zu inspirieren." Aus Sicht des Schauspielers ist er offenbar jedoch nicht der Einzige, für den die Darstellerin eine große Bereicherung darstellt – auch seine beiden Kinder sollten sich freuen: "Sid, Lazlo und ich haben verdammt viel Glück."

Von Glück konnte sein älterer Sohn Sid noch vor wenigen Wochen aber eher nicht sprechen: Bei einem Unglück im Haus verletzte er sich so schwer, dass er sogar einen Schädelbruch erlitt – seine Mutter hatte ihn zuvor versehentlich fallen lassen. Kurz darauf soll sich der Fünfjährige aber bereits wieder auf dem Weg der Besserung befunden haben.

Getty Images Jenny Mollen, Schauspielerin

Getty Images Jason Biggs, "American Pie"-Star

Getty Images Jason Biggs und Jenny Mollen im Juni 2018

