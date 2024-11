Katy Perry mit auffälligem Look bei Sabrinas Show in L.A.

Katy Perry (40) ist für ihre krassen Fashion-Looks bekannt. Auch diese Woche überraschte die Sängerin mit einem auffälligen Outfit bei der Short n' Sweet Tour von Sabrina Carpenter (25) in Los Angeles. Katy besuchte das Konzert der "Espresso"-Interpretin und lud eine Reihe von Schnappschüssen des Abends auf ihrem Instagram-Profil hoch. Gemeinsam mit Sabrina posierte sie für einige Bilder, auf denen man ihr schönes Outfit bewundern konnte. Katy trug ein hellblaues Kleid im Korsettstil mit verspielten Spitzendetails. Dazu kombinierte sie schwarze Overknees in Lederoptik. Ihr funkelnder Schmuck rundete den stylishen Look ab.

"Sabrinas Show war kurz, aber süß", kommentierte Katy unter ihrem Post auf Instagram. Sie schwärmte weiter: "Danke dafür, dass du meinen Lieblingssong "Lie to Girls" gespielt hast." Für Katy fühle es sich an, als ob Sabrina beim Schreiben des Songs das Tagebuch eines jeden Mädchens gelesen hätte. Fans freuen sich über die gemeinsamen Fotos der Sängerinnen. "Ich liebe die Königin und die Prinzessin des Pops", schrieb ein begeisterter User. Ein anderer Nutzer hat einen ganz besonderen Wunsch: "Die beiden würden die absolute Pop-Kollaboration hervorbringen."

Los Angeles war vorerst die letzte Show von Sabrinas Short n' Sweet Tour. Ab März 2025 folgen weitere Konzerte. Für einen Tag kommt die Sängerin sogar nach Deutschland. Der ehemalige Disney-Star wird in der Uber-Arena in Berlin auftreten. Für ihre Show musste Sabrina allerdings Kritik einstecken. Die Performance ihres Hits "Juno" sei zu vulgär gewesen. Von der Kritik lässt sich die Blondine aber nicht herunterziehen. "Dazu sage ich einfach, kommt nicht in meine Show und dann ist das ok", sagte Sabrina bereits vergangenen Monat im Interview mit Time-Magazin.

Instagram / katyperry Sabrina Carpenter und Katy Perry auf der Short n' Sweet Tor, November 2024, Los Angeles

Getty Images Sabrina Carpenter bei der Time100 Next Gala 2024

