Unvergesslich: Das sind Katy Perrys krasseste Fashion-Looks

Seit Beginn ihrer Karriere ist Katy Perry (40) für ihren ausgefallenen Modestil bekannt! Egal ob bunte Haare, Federn, Glitzersteine, Lack oder Leder – die Sängerin weiß, wie sie für einen unvergesslichen Auftritt sorgen kann. Und wer könnte ihren Auftritt bei der Met Gala im Jahr 2019 vergessen? Damals erschien sie als waschechter Kronleuchter auf dem roten Teppich – samt glühender Kerzen und Kopfschmuck! Am selben Abend überraschte sie noch dazu in einem Hamburger-Kostüm, das über und über mit Strasssteinen bedeckt war. Weitere schöne und auffällige Looks findet ihr im Promiflash-Video!

