Kim Kardashian polarisiert mit romantischen Roboterfotos

Kim Kardashian (44) sorgte erneut mit einer besonderen Technik-Inszenierung für Aufsehen: Über Instagram veröffentlichte sie jetzt – nur wenige Tage nachdem sie ihren neuen "Roboter-Freund" auf der Plattform X vorgestellt hatte – eine ganze Fotostrecke mit ihm. Auf den Bildern interagiert sie erstaunlich intim mit dem humanoiden Roboter, hält etwa seine Hand oder sitzt auf seinem Schoß. Die ungewöhnlichen Aufnahmen, die offenbar in der Einfahrt ihres Anwesens entstanden sind, lösten gemischte Reaktionen bei ihren Fans aus. Ein Nutzer kommentierte: "Sorry, Kim, du kannst dieses seltsame Verhalten nicht normalisieren – wir wollen das nicht!"

Während die neuen Aufnahmen Fragen nach der Botschaft dieser Inszenierung hervorriefen, sorgte ein anderes Projekt für eine deutlich positivere Resonanz: Kims neue Zusammenarbeit mit Dolce & Gabbana erzielte direkt nach der Markteinführung bemerkenswerte Erfolge. Für den Launch ihrer Dessous-Kollektion im Leoparden-Design präsentierte sie sich auf Instagram in einer glamourösen Fotokampagne, die so großen Anklang fand, dass die Website des italienischen Luxuslabels kurzzeitig unter der Last des Ansturms zusammenbrach. Unterstützt wurde sie bei dem Fotoshooting von ihrer Schwester Kourtney (45), die ebenfalls einen Teil der Kollektion präsentierte.

Kim bleibt ein mediales Phänomen, das sich nur schwer in eine Schublade stecken lässt. Ob als Stilikone in einer luxuriösen Dessous-Kampagne oder als Tech-Influencerin bei einer futuristischen Roboter-Inszenierung – sie zeigt, wie die Grenzen von Technologie und Lifestyle in der modernen Welt neu ausgelotet werden können. Ihre Projekte mögen polarisieren, doch beweisen sie immer wieder Kims Fähigkeit, neue Themenfelder zu besetzen und damit großes öffentliches Interesse zu wecken.

https://www.instagram.com/kimkardashian/?hl=de Kim Kardashian hält die Hand ihres Tesla-Bots, November 2024

Getty Images Kourtney und Kim Kardashian im November 2018

