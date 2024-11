Kim Kardashians neuer Freund ist ein Roboter von Tesla

Kim Kardashian (44) hat ihren Fans ihren neuen Freund vorgestellt: einen Tesla-Roboter namens Optimus. Am Montag teilte die Reality-TV-Ikone Videos auf der Plattform X, in denen sie mit dem humanoiden Roboter interagiert. In dem Clip fragt Kim den Roboter: "Kannst du das?", während sie eine Hälfte eines Herzsymbols mit ihrer Hand formt. Zu ihrer Überraschung vollendet der Roboter die Geste. Begeistert ruft sie: "Du weißt, wie man das macht?" Der Roboter erwidert auch ihr Winken, spielt mit ihr "Schnick-Schnack-Schnuck" und ahmt verschiedene Bewegungen nach.

Optimus, der Tesla-Roboter, wurde von Elon Musk (53) entwickelt und soll ab 2026 verfügbar sein. Mit einem erwarteten Preis von bis zu 28.224 Euro soll der Roboter als persönlicher Assistent dienen und einfache Aufgaben im Haushalt übernehmen. Kim zeigt in ihrer Instagram-Story, was der Roboter sonst noch so kann: ihr einen Kuss zuwerfen oder Tanzbewegungen nachahmen. Ob sie dieses Tesla-Produkt bereits besitzt oder nur testen durfte, bleibt unklar. Bekannt ist jedoch, dass Kim bereits einen Tesla Cybertruck fährt.

Abseits ihrer Begeisterung für technische Innovationen ist Kim Kardashian vor allem als liebevolle Mutter von vier Kindern bekannt. Ihre Affinität zu Tesla teilt sie auch mit ihrer Familie: So schenkte ihre Mutter Kris Jenner (69) ihrem jüngsten Sohn Psalm zu seinem fünften Geburtstag einen Spielzeug-Cybertruck. "Jetzt passt du zu Mama, hm?", sagte Kim in einem Video. Psalm war überglücklich und meinte: "Ich fahre damit zur Schule!" Neben ihrer Karriere als Unternehmerin und TV-Star findet Kim offenbar immer wieder Zeit, ihre Leidenschaft für moderne Technologien mit ihren Liebsten zu teilen.

Mike Coppola/Getty Images, Alberto E. Rodriguez/Getty Images Collage: Elon Musk und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-TV-Star

