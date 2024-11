Kyle Richards weist Liebesgerüchte über Kevin Costner zurück

Lief da etwas zwischen Kyle Richards (55) und Kevin Costner (69)? Das meint zumindest TV-Persönlichkeit Sutton Stracke mitbekommen zu haben. Wie die Unternehmerin vergangenen Sonntag bei der "The Real Housewives Of Beverly Hills"-Premiere behauptet, habe sie mitbekommen, dass die Schauspieler Ende 2023 gemeinsam in Aspen, Colorado, gewesen seien – wobei Kyle Sutton zufolge wohl Kevin umworben haben soll. Diese Behauptung entspreche jedoch nicht der Wahrheit, wie Kyle gegenüber TMZ klarstellt: "Das ist definitiv nicht wahr. Ich glaube, sie hat nur einen Scherz gemacht."

Dass sich die "Beautiful Wedding"-Darstellerin und der "Yellowstone"-Star in der Skigebietsstadt über den Weg laufen, sei nichts Ungewöhnliches. Beide besäßen dort Immobilien, wie Kyle verlauten lässt. Möglicherweise habe es auch zwei Gelegenheiten gegeben, bei denen sie sich unterhalten hätte, aber "vielleicht eine Minute lang, das ist das Maximum", meint die 55-Jährige. Zudem gibt sie zu verstehen, dass Kevin "offensichtlich ein gut aussehender Mann" sei, doch "die Geschichte [...] einfach nicht wahr".

Ende 2023 war Kyle gerade frisch von ihrem Ehemann Mauricio Umansky (54) getrennt. Die gebürtige Kalifornierin und der Unternehmer gingen ganze 27 Jahre gemeinsam durchs Leben. Sie ist seither single. Wie ihre Schwester Kathy Hilton (65) zuletzt auf dem "Elizabeth Taylor Ball to End AIDS" erklärte, gehe es Kyle gut, sie fokussiere sich seit der Trennung voll und ganz auf ihre Familie und verbringe viel Zeit mit ihren Töchtern. "Sie lässt sich einfach Zeit", fügte die Mutter von Paris Hilton (43) hinzu.

Instagram / kylerichards18 Kyle Richards, Schauspielerin

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky, 2017

