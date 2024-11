Mann an Inas Seite: Coupleontour-Nessi findet es ungewohnt

Seit der Trennung von Coupleontour im September soll sich Ina (28) bereits auf eine neue Person einlassen können. Erst kürzlich verriet sie, dass ihr langjähriger Freund Fabi gerade eine große Stütze für sie darstellt und sich aus ihrer Freundschaft auch mehr entwickeln könnte. Ihre Noch-Ehefrau Nessi (28) müsste die Nachricht eines neuen Partners an Inas Seite erst einmal verdauen. "Natürlich wäre es irgendwie etwas komisch für mich und ich kann auch gar nicht genau sagen, warum. Aber Liebe ist Liebe – dafür stehe ich auch weiterhin. Und wenn sich Ina in einen Mann verliebt, dann ist das so", gab Nessi offen im Gespräch gegenüber Bild zu.

Die junge Mama soll Ina nur das Beste wünschen, da es für sie viel schlimmer wäre, ihre Ex-Partnerin unglücklich zu sehen. Nessi selbst sei allerdings noch nicht bereit, eine neue Person kennenzulernen und fokussiere sich im Moment auf ihre Freunde und Familie. Wenn sie aber wieder ins Dating-Leben eintaucht, würden ihre Follower das mitbekommen. Gegenüber der Zeitung verriet die 28-Jährige: "Ich lerne gerade keine Frau kennen. Großartig verheimlichen würde ich sowieso keine Kennenlernphase, weil ich offen über mein Leben im Internet spreche."

Zur Trennung des ehemaligen Social-Media-Duos soll damals geführt haben, dass sich die beiden nicht genug auf ihre Beziehung als Liebespaar fokussiert hatten. "Wir haben uns auf Gesundheit konzentriert, aufs Mamasein, aber nicht auf uns. Und als wir es auf Krampf versucht haben, war es dann irgendwie vorbei und zu spät", erklärten die Influencerinnen in einem YouTube-Video. Über die Zeit habe sich ihr Verhältnis von Liebe zu einer Freundschaft entwickelt, weshalb sie den Schlussstrich ziehen mussten.

Instagram / nessiontour Nessi von Coupleontour im August 2024

Instagram / nessiontour Coupleontour mit ihrer Tochter Livi

